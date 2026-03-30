ԱՄՆ-ն կարող է վերցնել Իրանի նավթը և դրա համար գուցե գրավի Խարգ կղզին. Թրամփ

ԱՄՆ-ն կարող է վերցնել Իրանի նավթը և դրա համար գուցե գրավի իրանական Խարգ կղզին, որտեղից արտահանվում է իրանական նավթի մոտ 90 տոկոսը, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
Դոնալդ Թրամփը Financial Times-ին ասել է, որ հեշտությամբ կարող են գրավել կղզին, քանզի Իրանի պաշտպանությունը, նրա պնդմամբ, ոչնչացված է: «Գուցե գրավենք Խարգ կղզին, գուցե՝ ոչ: Մենք շատ տարբերակներ ունենք», - ասել է նա՝ հավելելով, որ ամերիկյան զինուժը գուցե մի քանի շաբաթ մնա կղզում՝ այն գրավելուց հետո:
Նախագահական ինքնաթիռում էլ Թրամփը վստահեցրել է, թե Պակիստանի միջոցով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները «չափազանց լավ» են ընթանում, և «գրեթե վստահ է», որ խաղաղության համաձայնություն կկնքվի:
«Մենք այսօր շատ լավ բանակցություններ ենք վարել Իրանի հետ՝ ստանալով մեծ մասն այն ամենի, ինչը նրանք պետք է մեզ տային վաղուց։ Տեսնենք, թե ինչպես կստացվի, բայց բանակցությունները շատ լավ են ընթանում», - նշել է Թրամփը։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը մինչդեռ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ուղիղ բանակցություններ չեն եղել, միայն ուղերձներ են փոխանակվել միջնորդների միջոցով: Էսմայիլ Բաղային ասել է, որ Իրանին ներկայացված առաջարկները հիմնականում «անիրատեսական, անհիմն և չափազանց» են եղել։
Մի կողմից Թրամփը խոսում է բանակցությունների մասին, մյուս կողմից Wall Street Journal-ը հայտնում է, որ Պենտագոնը մի քանի հազար հավելյալ զինվոր է ուղարկում Մերձավոր Արևելք։ Ըստ թերթի՝ Թրամփը մտադիր է ցամաքային գործողություն իրականացնել Իրանում և մոտ 450 կգ բարձր հարստացված ուրան դուրս բերել երկրից:
The New York Times-ն էլ հայտնում է, որ ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերից մի քանի հարյուր զինծառայող արդեն հասել է Մերձավոր Արևելք։ Հղում անելով ամերիկացի երկու անանուն պաշտոնյայի՝ թերթը գրում է, որ նրանց դեռ կոնկրետ առաջադրանք չի տրվել։ Սակայն զորքը կարող է օգտագործվել Սպահանի միջուկային օբյեկտից հարստացված ուրանը դուրս բերելու, Խարգ կղզին գրավելու կամ Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար։ Թրամփը դեռ որոշում չի կայացրել, ասել են աղբյուրները:
Ըստ BBC-ի՝ Խարգ կղզու գրավումն էապես կսահմանափակի Իրանի նավթի արդյունահանումը և կզրկի իր եկամտի հիմնական աղբյուրից, ինչը կազդի պատերազմ վարելու նրա կարողության վրա։ Գրավվելու դեպքում կղզին նաև կարող է հարթակ դառնալ Իրանին հարվածելու համար:
Իրանը «կրակի անձրև» կթափի ամերիկյան զորքի վրա, եթե այն ոտք դնի իրանական տարածք, հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակը: «Քանի դեռ ամերիկացիները ձգտում են հասնել նրան, որ Իրանը հանձնվի, մեր պատասխանն այն է, որ երբեք չենք ընդունի նվաստացումը», - ասել է Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը:
Ու մինչ անորոշ է, թե արդյոք ԱՄՆ-ն ցամաքային գործողություն կսկսի Իրանում, պատերազմի 31-րդ օրը Իսրայելը շարունակել է հարվածներն Իրանին և Լիբանանին: Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բանակին հանձնարարել է ընդլայնել «անվտանգության գոտին» Լիբանանի հարավում:
«Ես հենց նոր հանձնարարել եմ ընդլայնել Լիբանանում գոյություն ունեցող անվտանգության գոտին՝ ներխուժման սպառնալիքը վճռականորեն կանխելու և հակատանկային հրթիռային կրակը մեր սահմանից հեռու պահելու համար», - նշել է Նեթանյահուն։
Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելին, նաև շարունակել հարվածները Մերձավոր Արևելքի երկրներին: Իրանական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ սպանվել է Իրանի բնական պաշարների և ջրային ավազանների կառավարման կազմակերպության պահպանության ստորաբաժանման հրամանատար Մաջիդ Զաքարիաեին։
Մի քանի օր է պատերազմին միացել են նաև Իրանի աջակցությունը վայելող Եմենի հութիները: Նրանք երեկ երկու անգամ հրթիռներ են արձակել Իսրայելի ուղղությամբ և ավելի շատ հարձակումներ խոստացել առաջիկայում: Սա մտավախություններ է առաջացրել, որ մինչ Իրանը փակ է պահում Հորմուզի նեղուցը, հութիներն էլ կարող են փակել Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը, որը ևս առևտրային կարևոր ուղի է:
Ու մինչ ռազմական գործողությունները չեն դադարում, չեն դադարում նաև ցնցումները ֆինանսական շուկաներում: Նավթի գինն այսօր բարձրացել է մինչև 115 դոլար մեկ բարելի դիմաց:
Ակնկալվում է, որ կբարձրանան նաև սննդամթերքի գները, քանզի Հորմուզով է արտահանվում աշխարհում կիրառվող պարարտանյութերի 20-30 տոկոսը: