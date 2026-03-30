ԱՄՆ առաջարկներն «անիրատեսական, անտրամաբանական և չափազանցված» են. Իրանի ԱԳՆ

Իրանը միջնորդներից հաղորդագրություններ է ստացել, որոնք վկայում են Միացյալ Նահանգների՝ բանակցելու պատրաստակամության մասին, սակայն ԱՄՆ առաջարկներն «անիրատեսական, անտրամաբանական և չափազանցված» են։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղեին։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ Իսլամաբադում հանդիպել են Պակիստանի, Եգիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Նախնական քննարկումները հիմնականում կենտրոնացած էին նավագնացության համար Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու առաջարկների վրա։
«Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք ռազմական ագրեսիայի տակ ենք։ Հետևաբար, մեր բոլոր ջանքերն ու ուժերը կենտրոնացած են ինքնապաշտպանության վրա»,- ասել է Բաղեին։