Թրամփը հետաձգում է Իրանի էներգետիկ օբյեկտներին հարվածները

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ևս10 օրով հետաձգում է հարվածները Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին: Այս մասին իր Truth Social էջում գրել է Թրամփը:
«Իրանի կառավարության խնդրանքով հետաձգում եմ էլեկտրակայանների ոչնչացման փուլը 10 օրով՝ մինչև 2026 թվականի ապրիլի 6-ը», - գրել է ԱՄՆ նախագահը։
Բանակցություններն, ըստ Թրամփի շարունակվում են, և չնայած հակառակը պնդող հայտարարությունների, «դրանք շատ լավ են ընթանում»:
Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև «արդյունավետ» բանակցությունների մասին և հանձնարարել է հինգ օրով հետաձգել Իրանի էլեկտրակայաններին և էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները։
Օրերս Wall Street Journal-ն ու AP-ն գրել էին, որ ԱՄՆ-ն Պակիստանի միջոցով 15 կետանոց առաջարկներ է փոխանցել Իրանին: Արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Իրանը ուսումնասիրում է ԱՄՆ-ի առաջարկը՝ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ։