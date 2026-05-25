ԱՄՆ-ն կա՛մ լավ գործարք կկնքի Իրանի հետ, կա՛մ հարցը կլուծի «այլ» ճանապարհով. Ռուբիո

ԱՄՆ-ն կա՛մ լավ գործարք կկնքի Իրանի հետ, կա՛մ հարցը կկարգավորի «այլ» ճանապարհով, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը: Մարկո Ռուբիոն, սակայն շեշտել է՝ Վաշինգտոնն ամեն ինչ կանի հակամարտությունը դիվանագիտությամբ լուծելու համար՝ նախքան «այլընտրանքներին» դիմելը։
Ռուբիոն ասել է, որ սեղանին դրված է բավականին հստակ և հիմնավոր առաջարկ, որով Իրանը պետք է բացի Հորմուզի նեղուցը, և ներգրավվի միջուկային հարցի շուրջ շատ իրական, նշանակալի բանակցություններում, որոնց համար կոնկրետ ժամանակահատված է սահմանված:
«Բոլորս պետք է շատ վստահ լինենք, որ … կա՛մ կունենանք լավ համաձայնագիր, կա՛մ ստիպված կլինենք այլ կերպ վարվել։ Մենք կնախընտրեինք լավ համաձայնագիր ունենալ»,- հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:
Թրամփը հանձնարարել է՝ «չշտապել»
ԱՄՆ նախագահն էլ սոցցանցում հայտնել է, որ իր բանակցողներին հանձնարարել է «չշտապել համաձայնագրի կնքման հարցում»: Մինչ այդ էլ, սակայն, ասել էր, թե Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը «մեծ մասամբ բանակցված է»:
«Բանակցություններն ընթանում են կարգավորված և կառուցողական ձևով, և ես տեղեկացրել եմ իմ ներկայացուցիչներին չշտապել համաձայնության հասնելու հարցում, քանի դեռ ժամանակը մեր օգտին է աշխատում։ Շրջափակումը կմնա լիովին ուժի մեջ մինչև համաձայնություն ձեռք բերվի, վավերացվի և ստորագրվի»,- հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների՝ քննարկվող գործարքը վերջնական կարգավորում չէ և ամենաբարդ հարցերը թողնում է ապագային. այն առաջարկում է 60-օրով երկարաձգել հրադադարը, վերաբացել Հորմուզի նեղուցը և բանակցություններ սկսել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։
New York Times-ը, ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային հղումով, գրել է, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը նախնական համաձայնության են եկել պատերազմն աստիճանաբար ավարտելու և Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը վերացնելու շուրջ: Ըստ թերթի, սակայն, ամենազգայուն հարցերից մի քանիսը դեռ մնում են չլուծված: Սպիտակ տան վարչակազմից էլ լրագրողներին ասել են, որ Իրանի հետ համաձայնագիրը 95%-ով բանակցված է, բայց դեռ պատրաստ չէ ստորագրման:
Փեզեշքիան. «Պատրաստ ենք բանակցությունների»
Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է աշխարհին հավաստիացնել, որ «չի ձգտում միջուկային զենք» ունենալ: Մասուդ Փեզեշքիանը Իսրայելին է մեղադրել տարածաշրջանն ապակայունացնելու համար:
Իրանի նախագահը հայտարարել է.- «Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների… պատրաստ ենք աշխարհին հավաստիացնել, որ չենք ձգտում միջուկային զենք ունենալ։ Մենք չենք ձգտում ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Տարածաշրջանում ապակայունացնող ուժը Իսրայելն է»:
Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդականն իր հերթին հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարումը Թեհրանի «օրինական իրավունքն» է՝ ազգային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Մոհսեն Ռեզային զգուշացրել է՝ եթե ԱՄՆ-ն հարձակվի Հորմուզի նեղուցի վրա և մտնի Պարսից ծոց, ապա ցավոտ պատասխան կստանա: Իրանը նաև կճեղքի ամերիկյան ծովային շրջափակումը զգուշացրել է նա:
Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդականի խոսքով.- «Անվտանգությունը մեզ համար կարևոր է։ Հորմուզի նեղուցի կառավարումը մեր օրինական իրավունքն է … Ինչո՞ւ պետք է Իրանը լինի Հորմուզի նեղուցի կառավարիչը։ Որովհետև մենք չենք ուզում ռազմական ներխուժում Պարսից ծոց։ Մենք դադարեցրել ենք այդ ներխուժումը»:
Ու մինչ պարզ չէ, թե երբ և արդյոք Վաշինգտոնին և Թեհրանին կհաջողվի համաձայնության հասնել մյուս հարցերի շուրջ, Իսրայելը շարունակել է հարվածները Իրանի աջակցությունը վայելող Լիբանանի հարավին՝ պնդելով, որ թիրախավորում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքները: Կան զոհեր: «Հեզբոլա»-ն ևս պատասխան հարվածներ է հասցրել, իսրայելցի մեկ զինվոր է սպանվել:
Նեթանյահուն հայտնել է, որ Թրամփը համաձայն է՝ Իրանի հետ համաձայնագիրը պետք է վերացնի միջուկային սպառնալիքը