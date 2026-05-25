Իրանից հայտնում են՝ բազմաթիվ հարցերում եզրահանգումներ կան, բայց համաձայնագիրը մոտ չէ

Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակում քննարկված բազմաթիվ թեմաների շուրջ արդեն որոշակի եզրահանգումների են եկել, սակայն դա չի նշանակում, թե Թեհրանը մոտ է համաձայնագրի ստորագրմանը:

Գերատեսչության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հավելել է, որ Իրանը բանակցում է պատերազմի ավարտի շուրջ և ներկայումս չի քննարկում միջուկային հարցեր, ինչպես նաև կրկնել է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաների դիրքորոշումների փոփոխությունները խնդիրներ են ստեղծում ցանկացած համաձայնության համար»։

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կա՛մ լավ համաձայնագիր կունենա Իրանի հետ, կա՛մ այդ երկրի հետ «այլ կերպ» կվարվի:

ԱՄՆ-ն դիվանագիտությանը կտա հաջողելու բոլոր հնարավորությունները՝ նախքան «այլընտրանքներին» դիմելը, Նյու Դելիում լրագրողներին ասել է Ռուբիոն։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանի հետ պատերազմն ավարտելու համաձայնագիրը «մեծամասամբ բանակցված է» և այժմ «վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասներն» են քննարկվում։ Իրանից հարստացված ուրանի դուրսբերումը գործարքի կնքման համար Վաշինգտոնի գլխավոր պահանջներից մեկն է, Reuters-ի իրանցի աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն, այդ հարցի շուրջ համաձայնություն չկա:


