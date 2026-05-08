ԱՄՆ-ն և Իրանը հարվածներ են փոխանակել Հորմուզում

Ամերիկյան և իրանական ռազմածովային ուժերի միջև գիշերը բախում է տեղի ունեցել Հորմուզի նեղուցում՝ երկու օր անց այն բանից հետո, երբ Թեհրանը
հայտարարեց, որ ուսումնասիրում է պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ ամերիկյան վերջին առաջարկը և իր տեսակետը կփոխանցի միջնորդ Պակիստանին:
Ընդ որում, հասկանալի չէ, թե ով է առաջինը կրակ բացել։ Իրանի ռազմական հրամանատարությունը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն թիրախավորել է Հորմուզի նեղուցին մոտեցող իրանական նավթատարը և մեկ այլ նավ, ինչպես նաև ավիահարվածներ է հասցրել իրանական ափամերձ մի քանի տարածքների, մասնավորապես՝ Բանդար Խամիր և Սիրիկ շրջաններին, նաև Քեշմ կղզու ափերին։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ պայթյուններ են լսվել նաև Թեհրանի արևմուտքում:
Մինչդեռ ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իրանական ուժերն են «բազմաթիվ հրթիռներով, անօդաչուներով և փոքր նավակներով» հարձակվել նեղուցից դուրս եկող ամերիկյան երեք ռազմանավերի վրա: ԱՄՆ ռազմածովային ուժերն էլ պատասխանել են և վերացրել սպառնալիքները: Հարվածել են նաև իրանական ռազմական օբյեկտներին, որոնք պատասխանատու են եղել հարձակման համար:
«Կենտրոնական հրամանատարությունը չի ձգտում սրել իրավիճակը, այլ մնում է իր դիրքերում և պատրաստ է պաշտպանել ամերիկյան ուժերը», - ասվում է հրամանատարության հայտարարությունում:
ԱՄՆ նախագահն էլ սոցցանցում պնդել է, թե ամերիկյան կողմին վնաս չի պատճառվել: Դոնալդ Թրամփը նաև Իրանի ղեկավարությանը «խելագար» է անվանել, նշել, թե ցանկանում է, որ Իրանն արագ համաձայնի խաղաղության համաձայնագրին, ապա կրկին սպառնացել: «Մենք նրանց շատ ավելի ուժեղ կհարվածենք ապագայում, եթե շտապ չստորագրեն համաձայնագիրը», - գրել է նա։
Իրանի կենտրոնական հրամանատարության խոսնակը, սակայն, հայտարարել է, որ իրանական հարվածները «զգալի վնաս են հասցրել թշնամուն»: «ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցները պետք է իմանան, որ Իրանը վճռականորեն և առանց տատանվելու կարձագանքի ագրեսիայի ցանկացած գործողության», - հայտարարել է նա: