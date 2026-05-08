Թրամփ. Իրանի հետ բանակցությունները շատ լավ են ընթանում

Միացյալ Նահանգները բանակցում է Իրանի հետ, իսկ հրադադարը դեռ ուժի մեջ է, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը այն բանից հետո, երբ կողմերը Հորմուզի նեղուցում գիշերը կրակել են միմյանց վրա: ԱՄՆ նախագահը կրկին սպառնացել է՝ եթե Իրանը համաձայնության չգա, լուրջ հետևանքների կբախվի:
«Եվ նրանք պետք է արագ ստորագրեն այդ համաձայնագիրը։ Բանակցությունները շատ լավ են ընթանում։ Բայց նրանք պետք է հասկանան, որ եթե այն չստորագրվի, շատ դժվարություններ կունենան … Ասեմ ձեզ, որ նրանք շատ ավելի են ուզում ստորագրել այն, քան ես», - ասել է Թրամփը:
Իրանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարությունը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն թիրախավորել է Հորմուզի նեղուցին մոտեցող իրանական նավթատարը և մեկ այլ նավ, ինչպես նաև «օդային հարձակումներ» է իրականացրել մի քանի ափամերձ տարածքների վրա։
Մինչդեռ ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ ինքնապաշտպանվել է և պատասխանել նեղուցում ամերիկյան ռազմանավերի վրա Իրանի հարձակումներին։