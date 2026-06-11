ԱՄՆ-ն Օմանի ծոցում հարվածել է իրանական բեռնատար նավին. Mehr

ԱՄՆ զինուժն այսօր վաղ առավոտյան Օմանի ծոցում հարվածել է իրանական բեռնատար նավին, հաղորդում է իրանական Mehr լրատվական գործակալությունը։
Իրանի Սիրիկ նահանգի ղեկավար Ռեզա Շահիդիանը հայտնել է, որ նավը հարձակման է ենթարկվել Խասաբից մոտ 9 կմ հեռավորության վրա։ Անձնակազմի բոլոր հինգ անդամները փրկվել են անցնող նավերի կողմից և տեղափոխվել Օման։
Նահանգապետը նաև հայտնել է, որ նավը, որը պատկանում է Սիրիկի բնակիչներից մեկին, 150 տոննա առաջին անհրաժեշտության պարագաներ էր Օմանի Խասաբ նավահանգստից տեղափոխում Իրան։
Մինչ այդ հայտնի էր դարձել, որ Օմանի ափերի մոտ ամերիկյան զինուժը հարվածել է Settebello նավթատարին, անձնակազմի երեք անդամ էր սպանվել։ ԱՄՆ-ն պնդել է, որ այն իրանական նավթ էր տեղափոխում, և որ անձնակազմը չի կատարել ամերիկյան ուժերի հրահանգները։