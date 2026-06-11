Settebello նավթատարին ԱՄՆ հարվածից զոհեր կան,1 մարդ անհետ կորած է

Օմանի ափերի մոտ Settebello նավթատարի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո երկու հնդիկ նավաստիներ են սպանվել, ևս մեկը համարվում է անհետ կորած, հայտնում է Al Jazeera-ն՝ տեղական The Hindu լրատվական կայքի հղումով:
Աղբյուրը նշում է, որ անհետ կորած անձը նավի գլխավոր ինժեներն է:
Հարձակումից հետո Հնդկաստանն ԱԳՆ է կանչել ԱՄՆ փոխդեսպան Ջեյսոն Միքսին և «խիստ բողոք» է հայտնել:
ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ երեքշաբթի երեկոյան Օմանի ծոցում «ճշգրիտ» հարված է հասցրել Settebello նավին՝ պնդելով, որ այն իրանական նավթ էր տեղափոխում էր, և որ անձնակազմը չի կատարել ամերիկյան ուժերի հրահանգները։
Օմանի ափերի մոտ Settebello նավթատարի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո երկու հնդիկ նավաստիներ են սպանվել, ևս մեկը համարվում է անհետ կորած, հայտնում է Al Jazeera-ն՝ տեղական The Hindu լրատվական կայքի հղումով: