Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Settebello նավթատարին ԱՄՆ հարվածից զոհեր կան,1 մարդ անհետ կորած է

FILE PHOTO: A drone view of vessels anchored in the Strait of Hormuz as seen from Musandam
FILE PHOTO: A drone view of vessels anchored in the Strait of Hormuz as seen from Musandam

Օմանի ափերի մոտ Settebello նավթատարի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո երկու հնդիկ նավաստիներ են սպանվել, ևս մեկը համարվում է անհետ կորած, հայտնում է Al Jazeera-ն՝ տեղական The Hindu լրատվական կայքի հղումով:

Աղբյուրը նշում է, որ անհետ կորած անձը նավի գլխավոր ինժեներն է:

Հարձակումից հետո Հնդկաստանն ԱԳՆ է կանչել ԱՄՆ փոխդեսպան Ջեյսոն Միքսին և «խիստ բողոք» է հայտնել:

ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ երեքշաբթի երեկոյան Օմանի ծոցում «ճշգրիտ» հարված է հասցրել Settebello նավին՝ պնդելով, որ այն իրանական նավթ էր տեղափոխում էր, և որ անձնակազմը չի կատարել ամերիկյան ուժերի հրահանգները։

XS
SM
MD
LG