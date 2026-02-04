ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցությունները Թուրքիայից տեղափոխվում են Օման

ԱՄՆ-ն համաձայնել է Իրանի խնդրանքին՝ Թեհրանի միջուկային ծրագիրը քննարկելու նպատակով Թուրքիայում ուրբաթ օրը նախատեսված հանդիպումը տեղափոխել Օման:
Ըստ Reuters-ի աղբյուրի՝ Իրանի խնդրանքը պայմանավորված է նրանով, որ նախկինում Օմանում արդեն անցկացվել են բանակցություններ, և Թեհրանը ցանկանում է, որ նոր քննարկումները նախորդի շարունակությունը լինեն:
Ըստ գործակալության, հիմա քննարկվում է Իրանի մյուս պահանջը՝ բանակցություններն անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ առանց տարածաշրջանի երկրների, որոնց միջնորդությամբ է նաև կազմակերպվում հանդիպումը:
Խնդրին իրազեկ դիվանագետն ասել է, որ Թեհրանը ձգտում է նաև նեղացնել հարցերի շրջանակը. - «Նրանք ցանկանում են ամերիկացիների հետ քննարկել միայն միջուկային ծրագիրը, մինչդեռ ԱՄՆ-ն ցանկանում է ներառել այլ թեմաներ, ինչպիսիք են բալիստիկ հրթիռները և Իրանի պրոքսիների գործունեությունը տարածաշրջանում»։
ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի և Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հանդիպման վայրն ու օրակարգը փոխելու Թեհրանի որոշումը տեղի է ունենում ԱՄՆ սպառնալիքների ֆոնին, որ Իրանը պետք է արագ բանակցությունների նստի իր միջուկային ծրագրի շուրջ։ Իրանը պնդում է, որ ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի, իսկ հրթիռային ծրագրի հարցում զիջումներ չի անի, դա կարմիր գիծ է Թեհրանի համար:
Ուրբաթ օրը սպասվող հանդիպումից առաջ ամերիկյան զինուժը երեկ խոցել է իրանական անօդաչուն, որն Արաբական ծովում մոտեցել է ամերիկյան «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակրին: Այլ ռազմանավերի հետ այն վերջին օրերին է բերվել տարածաշրջան:
Երեկ նաև իրանական վեց զինված մոտորանավակներ Հորմուզի նեղուցում մոտեցել են ԱՄՆ դրոշի ներքո նավարկող մի լցանավի և պահանջել, որ կանգ առնի: Սակայն լցանավը շարունակել է ճանապարհը, իսկ քիչ անց ամերիկյան ռազմանավ է մոտեցել և ուղեկցել լցանավը: Ըստ Fars-ի՝ Իրանը տեղեկություն է ունեցել, որ նավը մտել է իր տարածքային ջրեր: Reuters-ը հերքել է դա:
ԱՄՆ նախագահը, որն սպառնացել էր, որ «վատ բաներ» կպատահեն, եթե Իրանի հետ համաձայնության չհասնեն, երեկ Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ հիմա բանակցում են Թեհրանի հետ:
«Տեսնենք՝ ինչ-որ բան կստացվի՞, թե՞ ոչ։ Նրանք որևէ բան անելու հնարավորություն ունեին որոշ ժամանակ առաջ, բայց չստացվեց։ Եվ մենք իրականացրինք «Կեսգիշերային մուրճ» գործողությունը: Չեմ կարծում, թե նրանք կուզեին, որ դա կրկնվի: Նրանք ցանկանում են բանակցել, հիմա բանակցում ենք նրանց հետ, այո», - հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը:
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթն, իր հերթին, հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցությունները նախատեսված են շաբաթավերջին:
«Որպես գերագույն հրամանատար, իհարկե, նախագահը սեղանին մի շարք տարբերակներ ունի ... Բայց բանակցությունները կշարունակվեն այս շաբաթավերջին, որքանով այս պահին տեղյակ եմ», - ասել է Լևիթը:
Գերմանիայի միջազգային և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի գիտաշխատող Համիդռեզա Ազիզին «Ազատությանն» ասել է, որ ի տարբերություն անցած տարվա պատերազմի՝ Իրանն ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր նոր բախումը որպես գոյաբանական սպառնալիք է դիտարկում իր համար և պատրաստ է օգտագործել իր ռազմական ողջ կարողությունները, այդ թվում՝ պրոքսիների:
Ազիզիի փոխանցմամբ՝ Իրանի դաշնակիցներն Իրաքում, Լիբանանում և Եմենում արդեն պատրաստվում են հնարավոր պատերազմի։ «Մենք արդեն տեսնում ենք նշաններ, որ ակտիվացվում է դիմադրության առանցքը, այն, ինչ մնացել է դրանից», - ասել է Ազիզին։