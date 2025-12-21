Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Թալսի Գաբարդը կոշտ ձևով հերքել է Reuters գործակալության պնդումը, որը, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական շրջանակներում իր աղբյուրները, նախօրեին հաղորդել էր, թե ԱՄՆ հետախուզության կարծիքով՝ Ռուսաստանը նախկինի պես, չնայած խաղաղության բանակցություններին, ձգտում է գրավել Ուկրաինայի ամբողջ տարածքը, ինչպես նաև իր ազդեցության ոլորտ վերադարձնել նախկին խորհրդային երկրները:
Գաբարդը X-ում գրել է, թե «Խորքային Պետության պատերազմի հրձիգները և նրանց Քարոզչական Լրատվամիջոցները կրկին փորձում են խափանել Ուկրաինա, և անշուշտ Եվրոպա, խաղաղություն բերելու նախագահ Թրամփի ջանքերը»:
ԱՄՆ հետախուզության ղեկավարը «կեղծ և քարոզչություն» է որակել Reuters-ի հաղորդումը, «թե Միացյալ Նահանգների հետախուզական համայնքը համաձայն է և պաշտպանում է ԵՄ-ի/ՆԱՏՕ-ի կարծիքը, որ Ռուսաստանը նպատակ ունի հարձակվել/նվաճել Եվրոպան»::
«Ճշմարտությունն այն է, որ «ԱՄՆ հետախուզությունը» համարում է, որ Ռուսաստանն ի վիճակի չէ նույնիսկ նվաճել և օկուպացնել Ուկրաինան, էլ չասած Եվրոպայի վրա «հարձակման և օկուպացման» մասին», - գրել է ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրենը:
Գաբարդի տեսակետը պաշտպանել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որն այժմ Ֆլորիդայում ԱՄՆ նախագահի ներկայացուցիչների հետ բանակցություններ է վարում Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման շուրջ:
«Պետք է խոստովանել, որ դա ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում և Եվրամիությունում պատերազմի հրձիգների լավ ֆինանսավորվող և լավ կազմակերպված մեդիաարշավ է՝ ուղղված նախագահ Թրամփի խաղաղ պլանի տապալմանը», - գրել է Դմիտրիևը:
Ինչպես նշված է Reuters-ի հրապարակման մեջ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քանիցս վստահեցրել է, թե Մոսկվան չի սպառնում ԵՄ երկրներին և չի պատրաստվում հարձակվել նրանց վրա, այդուհանդերձ, եվրոպական երկրների հետախուզությունը և այդ պետություններից շատերի ղեկավարները ռուսական ագրեսիայի սպառնալիքն ավելի քան իրական են համարում: