Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԵՄ մասնակցությունը Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին իմաստազուրկ է. Լավրով

«Եվրոպացիների մասնակցությունը Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին իմաստազուրկ է», - այսօր, Կահիրե կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։

«Եթե դիտարկենք եվրոպացիներին որպես բանակցությունների երրորդ կողմ, ապա, հաշվի առնելով նրանց մոտեցումները, նման օգնություն մեզ պետք չէ», - նշել է Լավրովը։

Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի պնդմամբ՝ ռուս-ամերիկյան երկխոսությունը հիմնվում է «Ալյասկայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հստակ ընկալման վրա»։

Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Ուկրաինայում քաղաքական կարգավորման հասնել։

«Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ բանակցության անմիջական մասնակիցներից նման տեսակետ ունի միայն Միացյալ Նահանգները», - ասել է նա։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG