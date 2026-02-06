ԱՄՆ և Իրանի բանագնացները բանակցում են Օմանում

Շաբաթներ շարունակվող լարվածության և հնարավոր պատերազմի մտավախությունների ֆոնին ԱՄՆ-ն և Իրանը Օմանի միջնորդությամբ այսօր անուղղակի բանակցություններ են վարում Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։
Իրանական IRNA-ի և Associated Press-ի փոխանցմամբ՝ Օմանի արտգործնախարարը մայրաքաղաք Մասկատում նախ հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի, ապա ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆի ու Ջարեդ Քուշների հետ: Իրանցի դիվանագետը Reuters-ին ասել է, որ Թեհրանն իր պահանջները Օմանի միջոցով փոխանցել է Վաշինգտոնին:
Օմանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ կողմերի հետ հանդիպումները «կենտրոնացած էին դիվանագիտական և տեխնիկական բանակցությունների վերսկսման համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու վրա»:
Հանդիպումից առաջ ԱՄՆ-ն դարձյալ իր քաղաքացիներին կոչ է արել անմիջապես լքել Իրանը Հայաստանի կամ Թուրքիայի տարածքով։ Վերջին անգամ Իրանից հեռանալու զգուշացում արվել էր հունվարի 14-ին, երբ երկրում ցույցերից հետո Դոնալդ Թրամփը քննարկում էր հնարավոր միջամտության տարբերակները, այդ թվում՝ թիրախային հարվածները:
Նախքան բանակցությունները Իրանը հայտարարել էր, որ կքննարկի միայն միջուկային ծրագիրը: ԱՄՆ-ն, մինչդեռ, պնդել էր՝ պետք է քննարկվեն նաև բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը, ահաբեկչական կազմակերպություններին Իրանի աջակցության և սեփական ժողովրդին ճնշումների ենթարկելու հարցերը։
Աբբաս Արաղչին հանդիպումից առաջ սոցցանցում գրել է, որ բանակցությունները պետք է անցկացվեն հավասար դիրքերից, պետք է հարգվեն կողմերի իրավունքներն ու շահերը, քանզի դրանք են հուսալի համաձայնության հասնելու երաշխիքը։ Իրանը նաև չի մոռացել անցած տարվա պատերազմը և վճռական է իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում, զգուշացրել է Արաղչին:
«Իրանը բանակցություններն սկսում է բաց աչքերով և անցյալ տարվա ամուր հիշողությամբ։ Մենք գործում ենք բարի կամքով և վճռական ենք՝ պաշտպանելու ենք մեր իրավունքները։ Պարտավորությունները պետք է կատարվեն», - պնդել է Իրանի արտգործնախարարը:
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարն էլ ասել է՝ Իրանը պետք է չմոռանա, որ ԱՄՆ նախագահը դիվանագիտությունից բացի իր տրամադրության տակ ունի բազմաթիվ տարբերակներ: Սակայն նախագահ Թրամփը այս բանակցությունների միջոցով փորձում է պարզել՝ արդյոք հնարավոր է խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, ընդգծել է Քերոլայն Լևիթը:
«Նախագահի համար դիվանագիտությունը միշտ առաջին ընտրությունն է, երբ խոսքը վերաբերում է աշխարհի տարբեր երկրների հետ հարաբերություններին՝ լինեն մեր դաշնակիցները, թե մեր հակառակորդները … Տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Նախագահը նորության է սպասում», - հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը:
ԱՄՆ-ն պնդում է, թե Իրանը փորձում է միջուկային զենք ստեղծել, Թեհրանը, մինչդեռ, վստահեցնում է՝ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի: ԱՄՆ-ն վերջին շաբաթներին մեծ թվով զորք և ռազմանավեր է տեղակայել Մերձավոր Արևելքում և սպառնում է ռազմական գործողություններով, եթե Իրանը գործարքի չգնա միջուկային ծրագրի շուրջ:
Al Jazeera-ն իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ միջնորդներ Կատարը, Եգիպտոսը և Թուրքիան շաբաթվա սկզբին Իրանին և ԱՄՆ-ին ներկայացրել են այսօր քննարկվելիք հիմնական սկզբունքների շրջանակը:
Ըստ այդմ՝ Իրանը պարտավորվում է երեք տարի չհարստացնել ուրանը, ապա նվազեցնել հարստացումը մինչև 1.5 տոկոս, իսկ բարձր հարստացված ուրանի ներկայիս պաշարը, այդ թվում՝ մինչև 60 տոկոս հարստացված մոտ 440 կգ ուրանը, փոխանցել երրորդ երկրի։
Իրանը պարտավորվում է զենք և տեխնոլոգիաներ չփոխանցել իր պրոքսիներին, չկիրառել բալիստիկ հրթիռներ։ Նաև առաջարկվում է Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև «չհարձակման մասին համաձայնագիր» ստորագրել։