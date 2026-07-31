Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Ամեն ինչի պատճառը քաղաքականությամբ զբաղվելն է». խուզարկություն՝ Նարեկ Կարապետյանի առանձնատանը

Լրացված
Ավելացրեք մեզ Google-ում

Իրավապահներն այսօր վաղ առավոտյան խուզարկություն են իրականացրել «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության ընտրված պատգամավոր Նարեկ Կարապետյանի առանձնատանը: Մոտ 2-3 ժամ տևած քննչական գործողություններից հետո, Կարապետյանի փոխանցմամբ, իրավապահները ոչինչ չեն առգրավել: Կարապետյանի գնահատմամբ՝ իր շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները բացառապես քաղաքական են:

«Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց, փաստորեն, արգելվում է քաղաքականությամբ զբաղվել: Ամեն ինչի պատճառը քաղաքականությամբ զբաղվելն է, չկա որևէ այլ պատճառ: Ուզում է ասել, որ մարդ քաղաքականությամբ չզբաղվի, բացի իմ կողմից նշանակված սատելիտների: Այդպես չի կարող լինել, որովեհտև մենք մեր երկրում պետք է քաղաքականությամբ զբաղվենք, որովհետև ինքը սխալ ճանապարհով է տանում»,- լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Կարապետյանը:

Քննչական կոմիտեից «Ազատությանը» հայտնեցին, որ գործողություններն իրականացվել են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Ալեքսան Ալեքսանյանին առնչվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Ալեքսանյանը, ում կալանքն այսօր երկարաձգվեց ևս երկու ամսով, մեղադրվում է հավաքներին մասնակցելու համար անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար: Անցած շաբաթ նույն մեղադրանքն առաջադրվել էր նաև Նարեկ Կարապետյանին: Քրեական գործի մանրամասներին Կարապետյանն այսօր էլ չանդրադարձավ՝ դրանք համարելով անկարևոր:

Կարապետյանի խոսքով.- «Ամեն ամիս ինչ-որ բանի մեջ կմեղադրեն: Խնդիրը մեղադրանքը չէ: Իրենց խնդիրը քաղաքական օպոնենտին սահմանափակելն է: Բայց էս մի տարի է՝ ուսումնասիրում են, չեն հասկանում, որ դա հակառակ էֆեկտն է տալիս»:

Ընդդիմադիր ուժերին ընտրակաշառքով քվեներ հավաքելու մեջ մեղադրող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում է, թե նրանց բանտ է ուղարկելու մինչև հաջորդ ընտրությունները: Փաշինյանը պնդում է, թե ընդդիմադիր երեք ուժերը՝ «Ուժեղ Հայաստան» և «Հայաստան» դաշինքներն ու «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը, ստացած շուրջ 550 հազար քվեների գերակշիռ մասը կաշառքով են ստացել:

«Ես ասում եմ, որ բոլորը պետք է մինչև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրն անցկացնեն բանտում, հակառակ դեպքում՝ նշանակում է, որ մեր դատաիրավական համակարգը կանաչ լույս է տալիս ընտրակաշառք բաժանողներին: Չի կարող այդպիսի բան լինել»,- ավելի վաղ հայտարարել էր վարչապետը:

Նարեկ Կարապետյանն իրեն առնչվող գործով հրաժարվել է նաև ցուցմունք տալուց: Նա այսօր դժվարացավ պատասխանել՝ հնարավոր համարո՞ւմ է, որ խորհրդարանի ձևավորումից հետո Գլխավոր դատախազը դիմի Ազգային ժողով՝ իրեն կալանավորելու համաձայնություն ստանալու միջնորդությամբ:

«Դա կլինի աննախադեպ իրավիճակ , երբ հիմնական ընդդիմադիր ուժի առաջին համարին փորձում են սահմանափակել ու բոլորն էլ գիտեն՝ ինչ նպատակներով. քաղաքական նպատակներով: Ուզում են կալանավորեն, ինչ ուզում են՝ թող անեն, դա չի ազդելու»,- հայտարարեց Նարեկ Կարապետյանը:

Նորընտիր խորհրդարանն իր աշխատանքը կսկսի այս կիրակի: Նարեկ Կարապետյանը նշեց, որ մասնակցելու են նիստին և որոշել են թեկնածուներ առաջադրել նաև այն պաշտոնների համար, որոնք օրենքով պատկանում են ընդդիմությանը: Կարապետյանը, սակայն, նիստից երկու օր առաջ էլ չբացահայտեց, թե որ հանձնաժողովներն են նախընտրելու և ում են առաջադրելու որպես նախագահի թեկնածու:

«Քաղաքացիական պայմանագիրը» ներկուսակցական ընտրություններով որոշել է ոչ միայն Ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահների, այլև հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներին:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG