Մեկնարկել է ՔՊ վարչության նիստը՝ ԱԺ հանձնաժողովների կազմի հարցով

Մեկնարկել է Ազգային ժողովի հանձնաժողովի անդամների հարցով «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության նիստը:
Բոլոր 12 մշտական հանձնաժողովների համար կան
հստակ թեկնածուներ։ Առաջադրվածների ցուցակից դատելով հանձնաժողովներ ղեկավարելու հավակնություն ունեն ինչպես հին ու փորձված նախագահներ, այնպես էլ բավականին անսպասելի դեմքեր, որոնց առաջադրումն անակնկալ է եղել նույնիսկ թիմակիցների համար:
12 հանձնաժողովների համար առաջադրված թեկնածուները
1/27
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում առաջադրված միակ թեկնածուն գործող նախագահ Արուսյակ Ջուլհակյանն է:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
2/27
ՔՊ վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանն առաջադրվել է Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
3/27
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով նախագահի պաշտոնի համար հաջաջրված հաջորդ թեկնածուն՝ ՔՊ վարչության անդամ Վիլեն Գաբրիելյան:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
4/27
ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը նույնպես առաջադրվել է Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
5/27
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն առաջադրվել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
6/27
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի հավակնություն ունի նաև հանձնաժողովի անդամ Մարիամ Պողոսյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
7/27
Զարուհի Բաթոյանն առաջադրվել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
8/27
Կրթության հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ստեփանյանն առաջադրվել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
9/27
ՔՊ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի համար առաջադրված, բայց չընտրված Արթուր Հովհաննիսյանը ևս կպայքարի Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
10/27
Չորս թեկնածու էլ առաջադրվել է Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը ղեկավարելու համար։ Հավակնորդների թվում է հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Բադալյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
11/27
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամներ Ալխաս Ղազարյանը ևս առաջադրվել է Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը ղեկավարելու համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
12/27
Տրդատ Սարգսյանն առաջադրվել է Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար: Նա նաև կպայքարի Տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
13/27
Նելլի Բավեյանն առաջադրվել է Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
14/27
Կրթության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար պայքարողների թվում է Հակոբ Կոջոյանի անվան կրթահամալիրի տնօրեն Ռուզաննա Երեմյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
15/27
Կրթության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել է նաև գործող նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
16/27
Կրթության հանձնաժողովի փոխնախագահ Թագուհի Ղազարյանը ևս կպայքարի այս հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
17/27
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել է Ռուստամ Բաքոյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
18/27
Հասմիկ Հակոբյանը կպայքարի և՛ Տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի, և՛ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնների համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
19/27
Եվրաինտեգրման հանձնաժողովը
ղեկավարելու համար առաջադրվել է գործող նախագահ Արման Եղոյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
20/27
Հանձնաժողովի անդամ Սոնա Ղազարյանը ևս ցանկություն ունի ղեկավարել Եվրաինտեգրման հանձնաժողովը
:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
21/27
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում աշխատանքը շարունակելու ցանկություն ունի գործող նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
22/27
Տաթևիկ Գասպարյանը ևս առաջադրվել է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
23/27
Ծովինար Վարդանյանն առաջադրվել է Ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
24/27
Ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել է նաև ԲՀԿ-ից ՔՊ տեղափոխված Սերգեյ Բագրատյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
25/27
Ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել է Բաբկեն Թունյանը, որը նաև Տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ է ցանկանում դառնալ:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
26/27
Տարածքային կառավարման հանձնաժողովի նախագահի առաջադրված թեկնածուներից է Վահե Ղալումյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» ովքե՞ր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները։ Չնայած իշխող ուժն այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ, «Ազատության» տեղեկություններով, իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլն արդեն ավարտվել է։
27/27
Գարիկ Սարգսյանը ևս առաջադրվել է Տարածքային կառավարման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար: