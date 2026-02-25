Ամեն ամիս 25 հազար զինվոր է զոհվում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կոնգրեսին ուղղված իր ելույթում հայտարարել է, որ ամեն ամիս 25 հազար զինվոր է զոհվում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում։
«Մտածեք դրա մասին, ամսական 25 հազար զինվոր է մահանում», - ասել է նա:
Կորուստների մասին տվյալները հրապարակային չեն և լրատվամիջոցները պատերազմի պայմաններում չեն կարող ինքնուրույն ստուգել դրանք: Վերջին զեկույցներից մեկում, սակայն, զոհերի, վիրավորների և անհետ կորածների թիվը ռուսների շրջանում կազմել է 1,2 միլիոն, ուկրաինացիների դեպքում՝ 500 հազարից 600 հազար:
Կրկնելով նախընտրական իր հայտարարությունը՝ Թրամփը հավելել է, որ պատերազմ երբեք չէր լինի, եթե ինքը լիներ նախագահ:
Թրամփը նշել է, որ իր վարչակազմը «շատ քրտնաջան աշխատում է» պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ:
Նրա հատուկ դեսպան Սթիվ Ուիթքոֆն ավելի վաղ ասել էր, որ բանակցությունների վերջին փուլի արդյունքներով զգալի առաջընթաց է գրանցվել՝ առանց մանրամասներ ներկայացնելու: