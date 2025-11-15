Ալիևը շնորհավորել է Աբբասին Պաղեստին Պետության տոնի առթիվ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական ուղերձ է հղել Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբբասին Պաղեստին Պետության ազգային տոնի կապակցությամբ:
«Ադրբեջանը միշտ համերաշխություն է ցուցաբերել Պաղեստինի հարցում, աջակցում է դրա լուծմանը անկախ Արևելյան Երուսաղեմում մայրաքաղաքով Պաղեստին Պետության ստեղծման և երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա՝ համաձայն ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերի և որոշումների», - ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ մասնավորապես ասված է ուղերձում:
«Մենք հետայսու էլ կշարունակենք Պաղեստինին ցուցաբերել անհրաժեշտ մարդասիրական օգնություն», - գրել է Ալիևը Աբբասին:
Ադրբեջանի հետ այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում սերտ հարաբերություններ ունեցող Իսրայելը, որպես կանոն, դատապարտում է տարբեր երկրների հայտարարությունները Պաղեստին Պետությունը ճանաչելու մասին:
Հայաստանը ևս Պաղեստին Պետությունը ճանաչած երկրների թվում է: