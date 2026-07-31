Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Ամեն ինչի պատճառը քաղաքականությամբ զբաղվելն է». խուզարկություն՝ Նարեկ Կարապետյանի առանձնատանը

Լրացված
Ավելացրեք մեզ Google-ում

Այսօր վաղ առավոտյան իրավապահները խուզարկություն են իրականացրել «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Կարապետյանի առանձնատանը, հայտնել է կուսակցության մամուլի խոսնակը։

«Ուժեղ Հայաստան»-ի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Դավիթ Ղազինյանն «Ազատությանը» հայտնեց, որ խուզարկություններն ավարտվել են, իրավապահները հեռացել են: Ըստ նրա՝ առանձնատնից ոչինչ չեն առգրավել:

Նարեկ Կարապետյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս գործողությունները պայմանավորեց քաղաքական գործունությամբ:

«Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց փաստորեն արգելվում է քաղաքականությամբ զբաղվել: Ամեն ինչի պատճառը քաղաքականությամբ զբաղվելն է, չկա որևէ այլ պատճառ, - ասաց նա՝ հավելելով, - մենք պետք է մեր երկրում քաղաքականությամբ զբաղվենք, որովհետև ինքը սխալ ճանապարհով է տանում»:

Քննչական կոմիտեից «Ազատությանը» հայտնեցին, որ քննչական գործողություններն իրականացվում են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Ալեքսան Ալեքսանյանի քրեական վարույթի շրջանակում։ Գործը վերաբերում է հավաքներին մասնակցելու համար անձանց նյութապես շահագրգռելուն և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացմանը։

Նարեկ Կարապետյանին օրեր առաջ մեղադրանք էր առաջադրվել հավաքներին մասնակցելու համար նյութապես շահագրգռելուն և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման հոդվածներով։

Ալեքսան Ալեքսանյանը, ըստ իրավապահների, մեղադրվում է «Տաշիր»-ին առնչվող ընկերություններից փոխանցված շուրջ 1,6 միլիարդ դրամի ենթադրյալ լվացման և գումարի դիմաց կուսակցության կազմակերպած հավաքներին մասնակիցներ ապահովելու համար։

Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը պնդում է, որ գործի նյութերում իր պաշտպանյալի դեմ փաստական տվյալներ չկան։ «Ուժեղ Հայաստան»-ում քրեական հետապնդումը քաղաքական ճնշում են որակում։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG