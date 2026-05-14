«Կոչ եմ անում բոլորիդ օգնել մեզ». Դավիթ Բաբայնանն ահազանգում է՝ իր իրավունքները կոպտորեն խախտվում են

Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, արխիվ
Վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական բանտից երրորդ հայն է ահազանգում՝ իր իրավունքները կոպտորեն խախտվում են. միջազգային ու նույնիսկ ադրբեջանական օրենքները չեն գործում:

«Կոչ եմ անում բոլորիդ օգնել մեզ այս ուղղությամբ, համայն հայությանը և բարի կամքի մարդկանց, - նշել է Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և հավելել, - ով է իմանում՝ վաղը ինչ կլինի հետս, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք՝ ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում»:

Այսօր էլ հրապարակվել է Արցախի նախկին արտգործնախարարի ձայնագրություն-խնդրանքը: Դավիթ Բաբայանը դիմում է միջազգային հանրությանը, Մարդու իրավունքների պաշտպաններին ու պարզապես հայ ժողովրդին, որ միավորվեն ու պաշտպանեն հայ գերիների իրավունքները:

«Այն դատավարությունը, որն ընթանում է, շինծու է: Կոպտորեն խախտվում են բոլոր նորմերը՝ մարդասիրության, արդարադատության, միջազգային իրավունքի, իրենց սեփական օրենսդրությունը: Կոչ եմ անում, որպեսզի մեր հայրենանվեր հայությունը միավորվի, ու պաշտպանենք մեր իրավունքները, որովհետև մենք դիմելու ենք միջազգային դատարան», - ասել է Բաբայանը:

Դավիթ Բաբայանն ադրբեջանական բանտում է 2023 թվականից: Նա դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման: Այն, ինչ կատարվում է ադրբեջանական դատարանում, դատավարություն չէ, էթնոքաղաքական վենդետա է հայ ժողովրդի դեմ, ահազանգում է արցախցի նախկին պաշտոնյան:

«Իրենց բոլոր փաստարկները շինծու են, փուչիկ են, շատ թույլ են: Սա ոչ թե դատավարություն է, սա էթնոքաղաքական վենդետա է՝ ուղղված մեր ժողովրդի անցյալին, ներկային ու ապագային», - ընդգծել է նա:

Դավիթ Բաբայանը զրկված է նույնիսկ Վերաքննիչ դատարան բողոք ներկայացնելու իրավունքից: Իր դիմումներն անհետացել են, ելույթները չեն պահպանվել, պատմում է նա. «Սա ոչ այլ ինչ է, քան քայլ՝ ոչնչացնելու բոլոր քննադատական ելույթները: Խնդրում եմ՝ սա ընդունեք որպես տեղեկություն, Միջազգային դատարանին՝ որպես ի վարույթ, իսկ միջազգային հանրությանը՝ ի գիտություն: Մենք ուզում ենք իսկապես դիմել Միջազգային դատարան, ու այստեղ միայն դրանով է հնարավոր այդ հարցը կարգավորել»:

Բաբայանն ահազանգում է նաև ադրբեջանցիների կեղծ ցուցմունքների մասին, որ առանց իրեն ճանաչելու պնդել են, թե խոշտանգել է նրանց: 53-ամյա Բաբայանը երբեք ռազմական պաշտոն չի զբաղեցրել:

Օրեր առաջ էլ բանտից Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանին էին դիմել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ու Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Նրանք էլ պահանջում էին, որ Հայաստանի ՄԻՊ-ը այցելի իրենց, կազմակերպի իրենց ու ընտանիքների հանդիպումը։ Նաև, որ ՄԻՊ-ը իրենց գործերը ամբողջությամբ հայերենով ու ադրբեջաներենով փոխանցի իրենց ընտանիքներին։ Անահիտ Մանասյանն էլ արձագանքել էր, թե իր լիազորությունները սահմանափակվում են Հայաստանի տարածքով:

Ընդդիմադիրների խոսույթը չի նպաստում գերիների հարցի լուծմանը. Փաշինյան

Հայաստանի վարչապետի, կառավարության մանդատի՞ց էլ է դուրս այս հարցը, ի՞նչ են անում, որ 19 հայ գերիները Հայաստան վերադառնան:

«Էդ աշխատանքը մենք աշխատում ենք հնարավորինս կոնֆիդենցիալ պահել, որովհետև մեր փորձը ցույց է տալիս, որ դրա հրապարակայնացումը ոչ մի խնդիր չի լուծում: Նաև մենք հնարավորն անում ենք՝ անազատության մեջ գտնվող անձանց խնդիրը շուտափույթ կերպով լուծելու», - ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիրներին է մեղադրում, թե գերիների համախոհների զրույցները Արցախի մասին բացասաբար են ազդում այդ հարցի լուծման վրա: Փաշինյանն ասաց, թե խոսում են Արցախը հետ բերելու մասին, չնայած նրա ակնարկած ընդդիմադիր ուժերը արցախցիների վերադարձի ու սեփականության իրավունքի մասին են խոսում:

«Ադրբեջանում էլ են չէ՞ հետևում քաղաքական խոսույթին, հիմա տեսնո՞ւմ են, չէ՞, Իշխանյանի կուսակիցները Հայաստանում ինչ խոսույթներով են հանդես գալիս, հիմա դա ազդո՞ւմ է այդ ընդհանուր պրոցեսի վրա, իհարկե, ազդում է», - նշեց նա:

Ընդդիմադիր ուժերն էլ Փաշինյանին են մեղադրում անգործության համար, թե առանց խաղաղության պայմանագրի ամենօրյա քարոզով մարդկանց հավատացնում է՝ խաղաղությունն իրականություն է, բայց այդ հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանը հայ գերիներին ռազմական հանցագործներ է ներկայացնում ու դատում:

Սիրանուշ Սահակյանը կառավարությանն անգործության համար է մեղադրում,

Չնայած Փաշինյանի վստահեցումներին՝ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը կառավարությանն անգործության համար է մեղադրում, թե գերիների հետ դիվանագիտական խողովակներով հյուպատոսական հանդիպումներ պետք է ապահովեն ու դա չեն անում:

«Այս ահազանգերը ևս լավ առիթ են, որպեսզի Արտաքին գործերի գերատեսչությունը վերանայի իր մոտեցումը և վերջապես ձեռնամուխ լինի այցելության իրավունքի իրականացմանը միջնորդ երկրների միջոցով», - նշեց Սահակյանը:

«Պետք է լինի հասցեականություն, արդյոք Արտաքին գործերի նախարարությունը պատրաստակամ չէ՞ պաշտպանել իր քաղաքացուն, որը չափազանց բացասական հոգեբանական ազդեցություն է ունենալու ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա, թե՞ բոլոր դեպքում ջանքեր գործադրվում են, սակայն ադրբեջանական կողմը խոչընդոտներ է առաջացնում: Հանգամանքը պետք է դառնա հանրային իրազեկվածության առարկա, և մենք պետք է թափանցիկ կերպով հասկանանք՝ որտեղ է եղելությունը», - ասաց իրավապաշտպանը:

Ըստ իրավապաշտպան Սահակյանի՝ հայ գերիների ահազանգերից հետո Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային համայնքն էլ պետք է ակտիվանա: Սրանք, նրա խոսքով, ուղիղ փաստեր են, որ չկա արդարադատություն, ու սա ցուցադրական էթնիկ վենդետա է, վրեժխնդրություն:




