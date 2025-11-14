Ցմահ ազատազրկում Արցախի 5 ղեկավարների համար, Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի դեպքում՝ 20 տարվա

Ադրբեջանցի մեղադրողը պահանջել է ցմահ ազատազրկման դատապարտել Արցախի ռազմաքաղաքական 5 ղեկավարներին՝ Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին, Ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին:
Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանին և Արկադի Ղուկասյանին Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի ավագ օգնականը պահանջել է դատապարտել 20 տարվա ազատազրկման՝ նրանց տարիքով պայմանավորված: Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքը թույլ չի տալիս նախկին նախագահներին ևս ցմահ դատապարտել, քանի որ նրանց 65 տարի արդեն լրացել է:
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը Բաքուն մեղադրում մի քանի տասնյակ հոդվածներով՝ պատերազմ ծրագրելու և իրականացնելու, ցեղասպանության, բնակչության ոչնչացման, ապօրինի վերաբնակեցման, կտտանքների, կանխամտածված սպանությունների, ահաբեկչության և դրա ֆինանսավորման, հանցավոր միավորում ստեղծելու և այլ ծանր հանցագործություններ համար: Ընդորում, «հանցավոր միավորում» ձևակերպման ներքո Բաքուն նկատի ունի Արցախը, իսկ ազատագրական պայքարի ընթացքում իրականացված ինքնապաշտպանությունը ներկայացվում է որպես ահաբեկչություն:
Ցմահ ազատազրկում պահանջելով Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի համար, մեղադրողը ապացուցված է համարել, թե Հարությունյանը 1991 -ից մինչև 2023 թվականը ուղղակի և անուղղակի մասնակցություն է ունեցել Արցախի կողմից կատարված հանցագործություններին: Բաքուն, Արցախի նախկին նախագահին մեղադրել է 90-ականներին Ադրբեջանի դեմ իրականացված պատերազմի, ներառյալ Խոջալուում իրականացված գործողություններին մասնակցելու համար: Արայիկ Հարությունյանին Բաքուն նաև մեղադրել է 2023 -ի ռազմական գործողություններին մասնակցելու և խաղաղ բնակավայրերը հրթիռակոծելու համար:
Անդրադառնալով նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ադրբեջանցի մեղադրողն ասել, որ թեև Բաբայանը զենք չի վերցրել և չի մասնակցել ռազմական գործողություններին, սակայն նա անուղղակիորեն մասնակցել է Արցախի գաղափարախոսության ձևավորմանն ու իրականացմանը:
Իբրև ապացույց ներկայացվել են Դավիթ Բաբայանի հարցազրույցներն ու սոցիալական ցանցերի գրառումները, պնդելով, թե նա ոչ միայն արդարացրել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիան, այլև կարևորել է նոր տարածքներ գրավելու անհրաժեշտությունը:
Ընդորում, Բաքուն Արցախի նախկին արտգործնախարարի մեղադրանքը ներկայացնելիս համեմատություն է անցկացրել Նացիստական Գերմանիայի ռազմական հանցագործների՝ Նյուրենբերգի դատավարության հետ, նշելով, թե պատերազմը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ոչ միայն նրանց համար, ովքեր զենքը ձեռքին կռվել են, այլ այն պլանավորողների և արդարացնողների համար:
Խոսելով Արցախի Ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի մասին, մեղադրողը հատուկ շեշտել է, որ նա 1989 թվականից ՀՅԴ անդամ է, իսկ Դաշնակցությունն, ըստ Բաքվի, «ազգային ատելություն է տարածում ադրբեջանցիների դեմ»: Մեղադրանքում նշվում է, որ Իշխանյանը եղել է գումարտակի հրամանատար, 1989-ից 2023-ը մասնակցել է Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային, եղել է պատգամավոր և խորհրդարանի խոսնակ: Դավիթ Իշխանյանն, ի դեպ, Արցախի խորհրդարանի նախագահ էր ընտրվել 2023 -ի օգոստոսին, այդ պաշտոնում մինչև գերեվարվելը հասցրեց աշխատել ընդամենը 2 ամիս:
Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի դեպքում էլ ադրբեջանցի դատախազը հատուկ շեշտել է այն հանգամանքը, որ նա 1992 -ին ծառայել է «Շուշիի» առանձնակի գումարտակում, որը կազմված էր դաշնակցական կամավորականների ջոկատներից: Իսկ այդ գումարտակն, ըստ Բաքվի, մասնակցել է Հադրութի, Ասկերանի, Շուշիի, Աղդամի, Քելբաջարի և այլ տարածքների գրավմանը:
Բաքվի զինվորական դատարանում ընթացող դատավարության մյուս մասնակիցների համար մեղադրողը պահանջել է 16 -ից մինչև 20 տարվա ազատազրկում:
Հաջորդ դատական նիստը նոյեմբերի 27-ին է: