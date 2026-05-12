«Թուրքերը էսօր բացում են». ի՞նչ է շշնջում Միրզոյանը Փաշինյանի ականջին

Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չի բացահայտում, թե Թուրքիայի հետ կապված ինչի շուրջ է պաշտոնական Երևանը պատրաստվում ողջունող հայտարարություն տարածել:
Այսօր առավոտյան Շենգավիթում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Միրզոյանը վարչապետ Փաշինյանի ականջին շշնջացել էր, թե «թուրքերն էսօր բացում են... հիշում ե՞ք՝ կոդերը... մի հատ վելքամինգ տեքստ անենք՝ ԱԳՆ խոսնակի քոմենթ...»: Այնուհետ Փաշինյանը ցույց էր տվել իրեն ամրացված միկրոֆոնը, ինչից հետո նախարարը հետ էր քաշվել:
Ավելի ուշ «Ազատության» հետ զրույցում Միրզոյանը հրաժարվեց բացահայտել փսփսոցի թեման. - «Որ փսփսալու պահը անցած լիներ, չէինք փսփսա, միանգամից կամերայի առաջ կգայինք ուղիղ կասեինք»:
«Եթե մի բան դեռ չի հանրայնացվում, նշանակում է՝ մի բան ընթացքի մեջ է, հենց լինի՝ անպայման [կհանրայնացվի]», - վստահեցրեց նախարարը:
«Որևէ նորություն որ լինում է, անմիջապես և՛ լրատվամիջոցները, և՛ ողջ հայ հանրությունը տեղեկացվում է», - ընդգծեց Միրզոյանը: