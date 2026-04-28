Հայ-թուրքական աշխատանքային խմբի հանդիպում՝ Գյումրի-Կարս երկաթգծի գործարկման վերաբերյալ

Ապրիլի 28-ին Կարսում հանդիպել է Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնման և գործարկման՝ Հայաստան-Թուրքիա համատեղ աշխատանքային խումբը:
Արտգործնախարարությունից հաղորդում են, որ տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ընդլայնման համատեքստում հայկական ու թուրքական կողմերն ընդգծել են Գյումրի-Կարս երկաթգծի շուտափույթ գործարկման կարևորությունը:
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տասնամյակներ շարունակ փակված «տնտեսական ու հասարակական կապերի վերաբացման ուղղությամբ այս կոնկրետ քայլերի ձեռնարկումը»։ Դեսպանատունը սա որակել է պատմական առաջընթաց խաղաղ ու բարգավաճ Հարավային Կովկասի կերտման ճանապարհին։
«Հայաստանի և Թուրքիայի միջև այս առանցքային օղակի վերականգնումը տարածաշրջանային կապուղիների բացման և տարածաշրջանային կայունության ապահովման կարևոր քայլ է», - հայտարարել է դեսպանատունը՝ նշելով նաև, որ այս «շրջադարձային զարգացումների» համար հիմքեր էին նախապատրաստվել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնի գագաթնաժողովում։
Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները նոյեմբերին անցկացրել էին Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնման և շահագործմանն ուղղված տեխնիկական քննարկումների երկրորդ փուլը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի ծավալած դրական երկխոսությունը հույս է տալիս, որ առաջիկայում կարող ենք հայ-թուրքական սահմանի բացում ունենալ:
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանն էլ հայտարարել էր՝ երբ Երևանն ու Բաքուն ստորագրեն վերջնական խաղաղության համաձայնագիր, Անկարան պատրաստ կլինի կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ:
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս Թուրքիայում էր հայտարարել, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Անկարան Ադրբեջանի ազդեցության գերին է: