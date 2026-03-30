Հակակոռուպցիոնը հայտնում է «Ուժեղ Հայաստանի» օգտին քվե ապահովելու համար ընտրակաշառքի բացահայտման մասին

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդում է ընտրակաշառքի տրամադրման, ստացման և ընտրական շրջանում բարեգործության արգելքի խախտման դեպքերի բացահայտման մասին: Կա 5 ձերբակալված:
Մասնավորապես, ըստ իրավապահ կառույցի հաղորդագրության՝ մի խումբ անձինք նպատակադրվել են ընտրակաշառք բաժանել Արմավիրի մարզի քաղաքացիներին, որպեսզի ապահովեն նրանց մասնակցությունը հունիսի 7-ին կայանալիք Ազգային ժողովի ընտրություններին և քվեարկությունն իրենց կողմից մատնանշված կուսակցության օգտին։
Այդ նպատակով նրանք, ըստ իրավապահների, նախ Մեծամորում բացել են «Մեր ձևով» հասարակական կազմակերպության գրասենյակ, 2025–2026-ին մարդկանց ձևական գրանցել են այնտեղ՝ հանձնարարելով հավաքագրել անձանց, ովքեր ընտրություններին կքվեարկեն «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության օգտին։
«Պարզվել է նաև, որ նախապես խոստացված և փուլային եղանակով տրամադրվող ընտրակաշառքը ձևակերպվել է որպես աշխատավարձ՝ դրանով փորձելով քողարկել ընտրակաշառքի տրամադրման փաստը և նվազագույնի հասցնել դրա բացահայտումը», - նշել է Հակակոռուպցիոնը։
«Մեր ձևով» շարժումը համակարգում էր գործարար, «Տաշիր կապիտալի» սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին՝ Նարեկ Կարապետյանը: Շարժման անդամները ներկայումս «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունն են ձևավորել՝ գործարար Կարապետյանի գլխավորությամբ, ով տնային կալանքի տակ է:
Հակակոռուպցիոնը պնդում է նաև, որ մի խումբ անձինք բարեգործություն իրականացնելու արգելքի պայմաններում ընտրություններին մասնակցող՝ Արմավիրի բնակիչների բարեգործության անվան տակ «Ուժեղ Հայաստանի» անունից բժշկական սպասարկման ծախսերը հոգալու նպատակով 2026-ի փետրվար–մարտ ամիսներին անհատույց տրամադրել են տարբեր չափերի դրամական միջոցներ։
Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են մեկ տասնյակ խուզարկություններ:
«Ուժեղ Հայաստանից» արձագանքել են այս հաղորդագրությանը՝ պնդելով, որ քաղաքական ուժն իր գործունեությունը ծավալում է Սահմանադրության և օրենքի շրջանակներում, և որ կոմիտեի տարածած տեսանյութի մեջ ներկայացված ձայնագրությունը մոնտաժված է, իսկ տեսանյութը՝ «անհաջող ֆիլմ»:
«Ակնհայտ է, որ այն այլևս որևէ մեկին հետաքրքիր չէ, քանի որ բոլորը գիտեն՝ օրվա իշխանությունները հետապնդում են մարդկանց նույնիսկ մեկ նախադասության համար, իսկ անմեղության կանխավարկածը մոռացված արժեք է», - նշել է կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը:
Վերջինս շեշտել է, որ «Ուժեղ Հայաստանը» մոբիլիզացնում է հասարակության զգալի մասին և վայելում նրա անվերապահ աջակցությունը, ինչը անհանգստացնում է իշխանություններին։
Կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է: Նախընտրական ցուցակը, սակայն, կգլխավորի Նարեկ Կարապետյանը, որը լինելու է անցումային ժամանակահատվածի համակարգողը, երաշխավորը, որպեսզի ԱԺ-ն իրականացնի սահմանադրական փոփոխություն:
Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել ոչ վարչապետի և ոչ էլ պատգամավորի թեկնածու, քանի որ գործարարը Հայաստանից բացի, նաև Ռուսաստանի ու Կիպրոսի քաղաքացի է: