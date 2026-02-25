Այսօր Ադրբեջանից Հայաստան կուղարկվի 4500 տոննա դիզվառելիք

Մատչելիության հղումներ

Այսօր Ադրբեջանից Հայաստան կուղարկվի 4 հազար 500 տոննա դիզելային վառելիք, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները:

Նշվում է, որ այն կուղարկվի երկաթուղով:

Անցած տարվա հոկտեմբերին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ «Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը»:

Արդեն նոյեմբերին Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տեղափոխվեց ռուսական և ղազախական ծագման ցորեն:

Գաբալայում Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն ու ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ նոյեմբերին քննարկել էին Ադրբեջանից Հայաստան նավթի ու նավթամթերքի արտահանման հարցը: Անցած դեկտեմբերին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո առաջին անգամ Հայաստան ներկրվեց շուրջ 1300 տոննա ադրբեջանական բենզին:


