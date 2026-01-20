Մատչելիության հղումներ

«Վեդիի բնակչին չեն հարկադրել մասնակցել պատարագի». իրավապահները վարույթ չեն նախաձեռնի

Պատարագը Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում, 11-ը հունվարի, 2026թ.
Պատարագը Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում, 11-ը հունվարի, 2026թ.

Իրավապահները եզրահանգել են, որ տասն օր առաջ Մասիսում վարչապետի մասնակցությամբ պատարագին քաղաքացուն իր կամքին հակառակ չեն բերել:

Գլխավոր դատախազությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին՝ քննիչը կայացրել է քրեական վարույթ չնախաձեռնելու որոշում, դատախազն էլ այն հաստատել է:

Հունվարի 11-ին Վեդիի «Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ընկերության աշխատակիցը Մասիս էր հասել հիվանդանոցից: Լրագրողներին պատմել էր, թե պահանջել են, որ հասնի Մասիս, հետո էլ, թե՝ իր ցանկությամբ է եկել. - «Շատ են էկե, ես նոր եմ էկե, ես էլ հիվանդանոցից եմ էկե, հիմա նորից պտի հետ գնամ հիվանդանոց: Ես դուս եմ գրվե հիվանդանոցից, էկել եմ, էկել եմ տուն, նոր էկել եմ ստե»:

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն» էր հանցագործության մասին հաղորդում ուղարկել Գլխավոր դատախազություն: Կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանն «Ազատությանն» ասել էր՝ կասկածներ ունի, որ հանցագործություն է տեղի ունեցել. քաղաքացին ոչ թե իր կամքով է գնացել, այլ՝ հարկադրված, խախտվել է Քրեական օրենսգրքի՝ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածը:

Իրավապահները, սակայն, վկայակոչել են օրենքն ու եզրահանգել՝ իրավապաշտպանի ներկայացրած հաղորդման մեջ նկարագրված չէ այնպիսի դեպք, որը կհամարվի օրենքի խախտում:




