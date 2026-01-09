Մատչելիության հղումներ

Քիչ անց Խամենեին հանդես կգա ճառով

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեին քիչ անց երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հանդես կգա հատուկ ուղերձով։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ պետական հեռուստաընկերության լուրերի թողարկումը վկայակոչելով։

«Խամենեիի ելույթը նվիրված կլինի վերջին օրերին ահաբեկչական հարձակումներին»,- հաղորդել է Իրանի հեռուստատեսությունը։ Դրան զուգահեռ համացանցի ազատության սահմանափակումների մոնիտորինգով զբաղվող Netblocks կազմակերպության տվյալներով Իրանն ավելի քան 12 ժամ է, ինչ անջատված է ինտերնետից։ Netblocks-ի տվյալներով՝ իրանական իշխանությունները համացանցը անջատել են հինգշաբթի երեկոյան՝ թափ հավաքող բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Կառույցի տվյալներով ուրբաթ վաղ առավոտյան համացանցը երկրի տարածքում շարունակում էր անջատված մնալ։

