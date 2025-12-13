«Խաղաղությունը հեռու չէ». Էրդողանը՝ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ հույս ունի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության ծրագիրը՝ հավելելով, որ «խաղաղությունը հեռու չէ»։
«Պուտինի հետ մեր այս հանդիպումից հետո մենք հույս ունենք հնարավորություն ունենալ նաև խաղաղության ծրագիրը քննարկելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ: Խաղաղությունը հեռու չէ, մենք կարող ենք այն տեսնել», - Թուրքիայի նախագահն այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Թուրքմենստանից վերադառնալիս, որտեղ նա նախօրեին հանդիպել է ՌԴ նախագահի հետ:
Նախօրեին հաղորդվեց, որ Պուտինն ու Էրդողանը հանդիպմանը մանրամասն քննարկել են ուկրաինական կարգավորման հարցը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։
Ըստ Կրեմլի՝ օրակարգում է եղել նաև Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային որպես վարկ տրամադրելու՝ Բրյուսելի ծրագիրը: Երկու առաջնորդները համաձայնել են, որ նման անխոհեմ գործողությունները կարող են խաթարել միջազգային առևտրային և ֆինանսական հարաբերությունները կանոնակարգող Բրետոն Վուդսի համակարգը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։