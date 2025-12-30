Վաշինգտոնը քննարկում է Թուրքիային F-35 կործանիչներ վաճառելու հնարավորությունը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ քննարկում են Թուրքիային F-35 կործանիչներ վաճառելու հնարավորությունը։
Այս մասին Սպիտակ Տան ղեկավարը ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ընթացքում՝ պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
«Մենք այդ հարցը շատ լուրջ ենք դիտարկում», - ասել է Թրամփը՝ հավելելով, որ Ռեջեփ Էրդողանն իր լավ ընկերն է։
ԱՄՆ-ը 2019-ին պատժամիջոներ էր սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ՝ Ռուսաստանից հակահրթիռային S-400 համակարգեր ձեռք բերելու պատճառով։ Ամիսներ առաջ Սպիտակ Տանը Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփը հայտարարեց, որ կվերանայեն որոշումը՝ ընդգծելով՝ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Թուրքիան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումը: