ԱՄՆ բանակի նախարարը Ուկրաինայում խաղաղության պլանը Աբու Դաբիում քննարկել է ռուս պաշտոնյաների հետ

Միացյալ Նահանգների բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլը Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան նոր պլանը երեկ Աբու Դաբիում քննարկել է ռուս պաշտոնյաների հետ, հայտնում են CBS News-ը և Financial Times-ը՝ իրենց աղբյուրների հղումով:
Դրիսկոլը, որն ամերիկյան պատվիրակության կազմում մասնակցել էր նաև կիրակի Ժնևում Ուկրաինայի և եվրոպական երկրների հետ ԱՄՆ բանակցություններին, ռուսական պատվիրակության հետ կհանդիպի նաև այսօր:
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվան դեռ չի ստացել խաղաղության ծրագրի փոփոխված տարբերակը և ոչինչ չեն կարող ասել Աբու Դաբիի հանդիպման մասին:
«Ներկայումս միակ էական բանը ամերիկյան նախագիծն է՝ Թրամփի նախագիծը։ Կարծում ենք, որ սա կարող է շատ լավ հիմք դառնալ բանակցությունների համար։ Մենք դեռ հավատարիմ ենք այս տեսակետին», - նշել է Պեսկովը:
Washington Post-ն ու Bloomberg-ը հաղորդում են, որ ամերիկյան պլանի 28 կետերը Ժնևի հանդիպմանը կրճատվել են մինչև 19-ի, ընդ որում՝ դրանք ևս կարող են փոփոխվել: Bloomberg-ի աղբյուրն ասել է, որ փաստաթղթից առաջին փուլում դուրս եկած հարցերը կքննարկվեն ավելի ուշ։ Ի տարբերություն նախնական տարբերակի՝ փաստաթղթի վերջին տարբերակում չի նշվում Ուկրաինայի վերակառուցման համար ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման մասին:
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսանդր Բևզը հաստատել է, որ 28 կետերը կրճատվել են՝ որոշ կետեր հանվել են, մյուսները՝ փոփոխվել։ «Ուկրաինական կողմից ոչ մի մեկնաբանություն անպատասխան չի մնացել», - ասել է նա:
Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում հայտնել է, որ նոր տարբերակում ներառվել են «անհրաժեշտ» կետեր: Սակայն, ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, դեռ զգայուն հարցեր կան, որոնք կքննարկի ԱՄՆ նախագահի հետ։
«Մեր թիմն արդեն զեկուցել է նոր նախագծի հետ կապված քայլերի մասին, և սա իսկապես ճիշտ մոտեցում է, զգայուն հարցերը, ամենանուրբ կետերը ես կքննարկեմ նախագահ Թրամփի հետ։ Ուկրաինան երբեք խոչընդոտ չի լինի խաղաղության համար», - ասել է նա։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ նախագահների հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, սակայն ամեն ինչ շատ արագ կարող է փոխվել: Ըստ Քերոլայն Լևվիթի՝ նախագահը լավատես է, որ Ժնևի հանդիպումից հետո հնարավոր կլինի համաձայնության գալ: Նա նաև ասել է, որ կետերի մեծ մասի շուրջ համաձայնություն կա և մնացել են «մի քանի վիճելի հարցեր», որոնց վրա թիմերն աշխատում են:
«Այնպես որ, կարծում ենք՝ շատ լավ դիրքում ենք։ Իհարկե, պետք է համոզվենք, որ այս բոլոր կետերի շուրջ համաձայնություն կա։ Հետո, անշուշտ, պետք է համոզվենք, որ [...] ռուսները, նույնպես համաձայն են դրանց հետ», - նշել է Սպիտակ տան խոսնակը։
Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպան խաղաղություն է ուզում, բայց ոչ այնպիսին, որն Ուկրաինայի համար փաստացի կապիտուլյացիա կլինի: Ըստ Էմանյուել Մակրոնի՝ Թրամփի պլանում նշվում է, թե ինչն է ընդունելի Ռուսաստանի համար, սակայն կան ասպեկտներ, որոնք պետք է փոխվեն, որպեսզի այն ընդունելի դառնա Ուկրաինայի և Եվրոպայի համար:
«Նախ ԱՄՆ-ի առաջարկած ծրագիրը նախաձեռնություն է, որը գնում է ճիշտ ուղղությամբ՝ խաղաղություն։ Այնուամենայնիվ, այդ ծրագրի որոշ ասպեկտներ քննարկելու, բանակցելու, բարելավելու կարիք ունեն», - ընդգծել է Մակրոնը:
Ըստ Reuters-ի՝ ԵՄ անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր տեսակապով կքննարկեն խաղաղության նոր ծրագիրը:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը «Ազատությանը» տված հարցազրույցում ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ամենակարևոր տարրերից մեկը պետք է լինեն երաշխիքները, որ Ռուսաստանն ապագայում չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Մարկ Ռուտտեն նաև ասել է, որ Ուկրաինան իրավունք ունի դիմել ՆԱՏՕ-ի անդամակցության համար, և կարող է անդամակցել, եթե հարցի շուրջ կոնսենսուս լինի դաշինքում, ինչն այս պահին, չկա և քիչ հավանական է, որ լինի մոտ ապագայում:
Դիվանագիտական ճակատում այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զինուժը զանգվածային հարձակում է գործել Ուկրաինայի վրա: Կիևում կա վեց զոհ, մի քանի վիրավոր: Եվս երեքը զոհվել են Խերսոնում:
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռոստովի մարզի Տագանրոգին, սպանվել է երեք, վիրավորվել 10 մարդ: Նովոռոսիյսկում սպանվել է երեք, վիրավորվել 16 մարդ: