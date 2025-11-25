Թրամփի խաղաղության պլանը բարելավման կարիք ունի. Մակրոն

Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագիրը քայլ է ճիշտ ուղղությամբ դեպի խաղաղություն, այն արժանի է քննարկման, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը՝ պնդելով, սակայն, որ ծրագիրը «լուրջ բարելավման կարիք ունի»։
«Մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց ոչ այնպիսի խաղաղություն, որն իրականում կապիտուլյացիա է»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Մակրոնի խոսքով՝ տարածքային զիջումների հարցում որոշումներ կարող են կայացնել բացառապես ուկրաինացիները։
«Այն, ինչ դրված է բանակցությունների սեղանին, պատկերացում է ստեղծում, թե ինչն է ընդունելի ռուսների համար։ Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ դա պետք է ընդունելի լինի նաև ուկրաինացիների և եվրոպացիների համար։ Պատասխանն է՝ ոչ»,- ընդգծել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։