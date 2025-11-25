Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփի խաղաղության պլանը բարելավման կարիք ունի. Մակրոն

Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագիրը քայլ է ճիշտ ուղղությամբ դեպի խաղաղություն, այն արժանի է քննարկման, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը՝ պնդելով, սակայն, որ ծրագիրը «լուրջ բարելավման կարիք ունի»։

«Մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց ոչ այնպիսի խաղաղություն, որն իրականում կապիտուլյացիա է»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։

Մակրոնի խոսքով՝ տարածքային զիջումների հարցում որոշումներ կարող են կայացնել բացառապես ուկրաինացիները։

«Այն, ինչ դրված է բանակցությունների սեղանին, պատկերացում է ստեղծում, թե ինչն է ընդունելի ռուսների համար։ Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ դա պետք է ընդունելի լինի նաև ուկրաինացիների և եվրոպացիների համար։ Պատասխանն է՝ ոչ»,- ընդգծել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG