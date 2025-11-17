Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Այշաթ Բայմուրադովայի սպանությունը կատարած 2 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում. ՔԿ

Չեչնիայից Հայաստան փախած 23-ամյա Այշաթ Բայմուրադովայի սպանությունը կատարած երկու անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով (մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանությունը), հայտնում են Հայաստանի Քննչական կոմիտեից։

Վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը և հանձնարարվել է նրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ:

Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է:

Բայմուրադովան նախ անհետացել էր Երևանում, հետո ոստիկանները նրա մարմինն էին գտել մայրաքաղաքի բնակարաններից մեկում: Ռուսաստանցի ակտիվիստները հայ իրավապահներից գործի պատշաճ քննություն էին պահանջում։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG