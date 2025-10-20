Չեչնիայից փախած կինը Երևանում մահացած է հայտնաբերվել. ծանոթը խոսում է «ծուղակի» մասին

Եռօրյա որոնումներից հետո Երևանում մահացած է հայտնաբերվել ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից փախած ու Հայաստանում ապաստանած Այշաթ Բայմուրադովան։ Ոստիկանությունը միայն հայտնում է, որ զանգահարել է մի քաղաքացի ու տեղեկացրել, որ Դեմիրճյան փողոցի վարձակալության տրված բնակարաններից մեկում կնոջ դի կա։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, առայժմ տեղեկություններ չկան՝ արդյոք 23-ամյա կնոջ մարմնի վրա բռնության հետքեր են եղել։
Այշաթի երևանյան ծանոթներից մեկը, որ ահազանգել էր նրա անհետացման մասին, սեփական անվտանգության նկատառումներով անանուն մնալու պայմանով պատմեց, որ այդ օրը Բայմուրադովան հյուր է գնացել Ինստագրամի միջոցով ծանոթացած մի աղջկա. - «Իբր ինքն էլ է Չեչնիայից, բայց ապրում է Մոսկվայում։ Կարինա անունով այդ աղջիկը, որը կարծես կեղծ օգտատեր էր, հրավիրել է իր վարձած բնակարան։ Դատելով տեղի ունեցածից՝ դա ծուղակ էր։ Այդ օրվանից՝ հոկտեմբերի 15-ից նա կապի դուրս չի եկել»։
Բայմուրադովան Հայաստանի իշխանություններից, ըստ ընկերների, քաղաքական ապաստան չէր խնդրել։ Չեչնիայում նա չի հաշտվել բռնատիրական կարգերի հետ։ Կանանց, սեռական փոքրամասնությունների, քաղաքական ընդդիմախոսների դաժան ճնշումներով հայտնի Ռամզան Կադիրովի ռեժիմը առաջին անգամը չէ, որ փորձել է հետապնդումների ենթարկել անգամ երկրից հեռացածներին։
«Անգամ ոչ թե ռուսական օրենքներից, այլ հենց Չեչնիայի կարգերից էր փախել։ Նա ցանկանում էր ապրել ինչպես այլ երկրներում է՝ Հայաստանում, Եվրոպայում։ Չեչնիայում դա անհնար էր, հատկապես անհաշտ էր այն բարքերի հետ, թե ինչպես պետք է կինն ապրի Չեչնիայում», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Բայմուրադովայի երևանյան ծանոթը:
Մանրամասներ հայտնի չեն, թե անձնական ինչ խնդիրներ է ունեցել Այշաթ Բայմուրադովան Չեչնիայում։
«Փորձում էր նոր կյանք սկսել։ Ես հանգամանքները չգիտեմ, բայց սա ոչ մի դեպքում չէր կարող է ինքնասպանություն լինել, նա բռնի հանցագործության զոհ է», - պնդեց «Ազատության» զրուցակիցը: