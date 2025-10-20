Հայտնաբերվել է ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից Երևան փախած կնոջ դիակը

Հայտնաբերվել է ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից փախած ու Երևանում ապաստանած Այշաթ Բայմուրադովայի դիակը, հայտնում է ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանությունը:
«Հոկտեմբերի 19-ին ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել մի քաղաքացի և հայտնել, որ Երևանի Դեմիրճյան փողոցի վարձակալության տրված բնակարաններից մեկում կնոջ դի կա: Պարզվել է, որ հայտնաբերվածը հոկտեմբերի 17-ից որպես անհետ կորած որոնվող 23-ամյա Այշատ Բայմուրադովայի դիակն է», - ասված է հաղորդագրությունում։
Նշանակվել է փորձաքննություն:
Անհետ կորածի մասին հաղորդում ՀՀ ոստիկանություն ներկայացրել էին նրա ընկերները։