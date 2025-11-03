Կաթողիկոսի եղբորորդին ևս մեկ ամսով կալանավորվեց

Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբորորդի Համբարձում Ներսիսյանը ևս մեկ ամսով կալանավորվեց, հայտնում է Քննչական կոմիտեն:
Այսօր ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ դատարանը բավարարել է Քննչականի միջնորդությունն ու մեկ ամսով կալանավորեց Ոսկեհատի միջադեպի մասնակիցներից մեկին, որն «Ազատության» տեղեկություններով՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայր Գևորգ Ներսիսյանն է:
Գևորգ Ներսիսյանը մեղադրվում է Վաղարշապատի ավագանու ընտրությունների՝ «Հանրապետություն» կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի քարոզչությանը խոչընդոտելու համար, նրա հետ մեղադրյալի աթոռին է նաև որդին՝ Համազասպը:
Կաթողիկոսի հարազատները չեն ընդունում մեղքը, փաստաբան Արա Զոհրաբյանի խոսքով, նման բան չի եղել: