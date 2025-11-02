Ձերբակալվել են Գարեգին Բ կաթողիկոսի եղբայրը և նրա որդին

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի եղբորը՝ Գևորգ Ներսիսյանին, և նրա որդուն ձերբակալելու որոշում է կայացվել, հայտնել է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը:
Քննչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը «Ազատությանը» փոխանցել է, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 2 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենագրքի 211-րդ հոդվածով (քարոզչություն կատարելուն կամ քարոզչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելը կամ քարոզչություն կատարելուն այլ կերպ խոչընդոտելը): Նրանք ձերբակալվել են:
Զոհրաբյանը նաև տեսանյութ է հրապարակել՝ կից գրելով. «Վաղարշապատ խոշորացված համայնքում «Հանրապետություն» կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրառում է կատարել, որով հայտնել է, որ նոյեմբերի 1-ին ժամը 16:10-ի սահմաններում, Կաթողիկոսի եղբայրը՝ Գևորգ Ներսիսյանը իր որդիների հետ իբրև խոչընդոտել է նախընտրական քարոզչությանը»։
Զոհրաբյանը նշել է, որ որևէ նման բան չի եղել: