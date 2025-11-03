Կալանավորվել է կաթողիկոսի եղբայր Գևորգ Ներսիսյանը

Դատարանը բավարարեց Քննչականի միջնորդությունն ու մեկ ամսով կալանավորեց Ոսկեհատի միջադեպի մասնակիցներից մեկին, «Ազատությանը» փոխանցեցին կոմիտեից:
«Ազատության» տեղեկություններով, կալանավորվածը Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայր Գևորգ Ներսիսյանն է:
Նա և նրա որդին, որի կալանավորման հարցը դեռ քննում է դատարանը, մեղադրվում են ընտրական հանցագործության համար: Վաղարշապատի ավագանու ընտրություններին մասնակցող «Հանրապետություն» կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյան էր ահազանգել, որ շաբաթ օրը Ոսկեհատում խոչընդոտվել է իր քարոզրաշավը:
Կաթողիկոսի հարազատները չեն ընդունում մեղքը, փաստաբան Արա Զոհրաբյանի խոսքով, նման բան չի եղել: