Քաղաքական

«Ժողովրդի ընտրյալին վարչապետը ասում է՝ դուրս շպրտվի». Ղուկասյանի արձագանքը Փաշինյանին

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին դուրս շպրտելու և քաղաքապետ ընտրվելու թյուրիմացությունը շտկելու վարչապետի սպառնալիքից հետո Գյումրիի ընդդիմադիր ղեկավարը հիշեցնում է՝ իրեն ժողովուրդն է ընտրել:

«Ժողովրդի ընտրյալին ՀՀ վարչապետը, եթե ասում է՝ դուրս շպրտվի ՀՀ վարչապետը 6 անգամ քաղաքապետ, 2 անգամ ԱԺ պատգամավոր ընտրված մարդուն, թիվ մեկ ամբիոնից նմանատիպ խոսք է ասում, ես ուղղակի ուզում եմ ասել հայ ժողովրդին՝ տեսեք, թե մենք ում ենք ընտրել ՀՀ վարչապետ», - ասաց Ղուկասյանը:

Երեկ խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետը Գյումրիի քաղաքապետին հեռացնելու ոչ մեթոդը, ոչ էլ ժամկետները նշեց: Բայց կարծիք հայտնեց, թե «տեղի ունեցած թյուրիմացությունը շտկվելու է»:

Ղուկասյանն այս կապակցությամբ հարց ունի Նիկոլ Փաշինյանին. «Ինքը շատ բան ասաց: Եթե ես չեմ ընտրվել, բա ո՞վ է ընտրվել»:

«Ազատության» հարցին, թե ի՞նչ սցենար է կանխատեսում, ինչպե՞ս կարող են իրեն իշխանությունները պաշտոնանկ անել, երեկ ուշ երեկոյան ասուլիս հրավիրած քաղաքապետը պատասխանեց. «Ես կոֆե նայող չեմ, բաժակ նայող չեմ, կապրենք, կտեսնենք: Ուրեմն, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, մեզ մոտ վախ հասկացողությունը վերացած է, մենք վախենում ենք Բարձրյալն Աստծուց, պստկուց այդպես եկել ենք, այդպես էլ կմահանանք: Ոչ թե մենք դուխով ենք, մարդու հետ պիտի ծնվի այդ դուխը»:

Ղուկասյանի համար ակնհայտ է, թե ինչու են իշխանությունները բան ու գործ թողած իրեն թիրախավորում, ասաց՝ հաջորդ տարվա ընտրությունների համար մտավախություն ունեն, որ Գյումրիում կպարտվեն:



2021-ի ՏԻՄ ընտրություններում մի քանի համայնքներում պարտված «Քաղաքացիական պայմանագիրը» նման փորձ ունի, երբ ընտրություններից որոշ ժամանակ անց տարբեր մեխանիզմներով կարողացել է հեռացնել գործող քաղաքապետին՝ նշանակելով սեփական կուսակցին:

