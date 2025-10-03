Մատչելիության հղումներ

Քաղաքական

Սարուխանյան. Ղուկասյանը գնալու է, գյումրեցիներն են դուրս շպրտելու նրան

Գյումրեցի ՔՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյան, արխիվ
Գյումրիի քաղաքապետին դուրս շպրտելու, իսկ քաղաքապետի պաշտոնում հայտնվելու թյուրիմացությունը շտկելու մասին վարչապետի հայտարարությունից հետո Փաշինյանի կուսակիցները մեկը մյուսի հետևից սկսել են պնդել, որ Վարդան Ղուկասյանը գնալու է: Թե երբ ու ինչ սցենարով են պատկերացնում ընդդիմադիրների միավորման արդյունքում կես տարի առաջ քաղաքապետ ընտրված Ղուկասյանին, դեռ չեն բացահայտում:

Այսօր Կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Ղուկասյանին աջակցող հայտարարություն է տարածել ավագանու «Կոմունիստական կուսակցություն» խմբակցությունը, ընդ որում՝ հայտարարությունը հրապարակվել է Գյումրիի քաղաքապետարանի ֆեյսբուքյան էջում:

«Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ երկրի բարձր ամբիոնից, Գյումրու ընտրված ընդդիմադիր քաղաքապետին ուղղված հրապարակային սպառնալիքը՝ խոսքի, մտքի ազատությունը, այլախոհներին բարոյապես և ֆիզիկապես ոչնչացնելու նպատակ ունի: Մենք դատապարտում ենք Գյումրու քաղաքապետին թիրախավորելու պետական պատվերները, որն իրականացվում է ձախողված, վատահամբավ, արատավոր հակումներ ունեցող ինչ-որ պատգամավորների կողմից: Հանգիստ թողեք ԳՅՈՒՄՐԻՆ, ԶԲԱՂՎԵՔ ՁԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ», - ասված հայտարարությունում:

Ղուկասյանի պաշտոնավարաման հետ կապված հարցով վարչապետին դիմած ՔՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանն ասաց, թե Կոմկուսի հայտարարությանը ծանոթ չէ, բայց մեկ անգամ ևս պնդեց, որ Ղուկասյանը գնալու է, հստակեցնելով մանրամասները. - «Այդ ամենը առաջին հերթին անելու է, իմ կարծիքով, հենց գյումրեցին, գյումրեցիներն են, էսպես ասած, դուրս շպրտելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնող համայնքի ղեկավարին»:

«Գյումրեցիներն են առաջին հերթին դա անելու: Դա Ազգային ժողովի պատգամավոր Սարուխանյան Կարենը չի անելու, դա, չգիտեմ, երկրի վարչապետը չի անելու, դա որևէ այլ, ուժայինները չեն անելու, չգիտեմ ... Դա առաջին հերթին անելու է գյումրեցին, և հենց հասունանա էդ պահը, միանշանակ, ես վստահ եմ, որ իրենք իրենց փասափուսեքը հավաքելու և գնալու են», - շարունակեց իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» պատգամավորը:

Մոտավոր ժամկետի վերաբերյալ հարցին Սարուխանյանն արձագանքեց. - «Ես որևէ բան չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ արդեն իսկ մենք պետք է մտածենք այդ ուղղությամբ»:

Հնարավո՞ր է, որ մի քանի համայնքերի օրինակով գնան: Օրինակ՝ Գյումրիի հարևան Ախուրյանի, երբ կոալիցիա կազմած ուժերի ավագանու անդամները միացան ՔՊ-ին, որին պակասող երկու մանդատն ապահովվելուց հետո դաշնակցական համայնքապետը հրաժարական տվեց, արդյունքում՝ ավագանում մեծամասնություն դարձած ՔՊ-ն իշխանությունը վերցրեց: Արդյո՞ք կփորձեն Կոմկուսից մարդկանց ներգրավել ՔՊ-ի կողմը:

«Օրենքով սահմանված և մեր Սահմանադրությամբ սահմանված կարգով ցանկացած սցենար, ես պատրաստ եմ, հնարավոր է», - հայտարարեց Սարուխանյանը:

Ղուկասյանը հայտարարել է, որ մի դեպքում ինքնակամ կլքի պաշտոնը՝ երբ 26 թվականի ընտրություններում ՔՊ-ն հաղթի: Սարուխանյանն ասում է՝ այսօրվանից արդեն կարող է հավաքվել և գնալ, քանի որ վստահ է իրենց քաղաքական թիմի հաղթանակում:


