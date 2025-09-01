Մատչելիության հղումներ

Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի առաջնորդները կհամանախագահեն Փարիզի գագաթնաժողովը՝ Զելենսկիի մասնակցությամբ

Եվրոպացի առաջնորդներն ու պաշտոնյաները մասնակցում են Ուկրաինայի հարցով հանդիպմանը Փարիզի Ելիսեյան պալատում, արխիվ
Եվրոպացի առաջնորդներն ու պաշտոնյաները մասնակցում են Ուկրաինայի հարցով հանդիպմանը Փարիզի Ելիսեյան պալատում, արխիվ

Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները հինգշաբթի օրը կհամանախագահեն Փարիզի գագաթնաժողովը, որին կմասնակցի նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հայտարարել է Ելիսեյան պալատ։

Ռուսաստանի երեքուկես տարվա ներխուժմանը վերջ դնելու նոր միջազգային ջանքերի շրջանակներում ձևավորված «Կամավորների կոալիցիայի» հավաքը միավորում է շուրջ երեք տասնյակ եվրոպական երկրների։

Առաջնորդները «կքննարկեն վերջին շաբաթներին Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ իրականացված աշխատանքները և կգնահատեն Ռուսաստանի կողմից համառորեն մերժվող խաղաղության դիրքորոշումից բխող հետևանքները», - ասվում է Ֆրանսիայի նախագահականի հայտարարությունում։

«Ֆրանս պրես» գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրը, նշում է, որ Փարիզի բանակցությունների հիմնական թեման Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներն ու դիվանագիտական քայլերն են՝ պատերազմը վերջ դնելու ուղղությամբ: Լրատվամիջոցի համաձայն՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի մասնակցի հավաքին։

Կիևը դաշնակիցներից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում՝ խաղաղության հնարավոր գործարքի պարագայում։ Եվրոպական մի շարք երկրներ առաջարկում են խաղաղապահ ուժեր տեղակայել Ուկրաինայում որպես անվտանգության միջոց։

Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է եվրոպական խաղաղապահ ծրագրերին, սակայն ամերիկացի զինվորներ չի տեղակայի Ուկրաինայում։ Մոսկվան հայտարարել է, որ դեմ է Ուկրաինայում արևմտյան խաղաղապահ զորքերի ցանկացած գործողության։



