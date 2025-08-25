ԱՄՆ-ն վերահաստատում է՝ Ուկրաինայում ամերիկացի զինվորներ չեն լինելու

Մինչև եվրոպական երկրները քննարկում են Ուկրաինայի համար անվտանգության հնարավոր երաշխիքները, այդ թվում՝ զորքերի տեղակայում, Կիև-Մոսկվա բանակցությունների գլխավոր միջնորդ Վաշինգտոնը կրկին բացառում է, որ ամերիկացի որևէ զինվոր կներգրավվի այդ գործում: Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը NBC-ի հետ զրույցում ավելի քան թափանցիկ հասկացրել է՝ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ իրենք չեն տա:
«Նախագահը շատ հստակ է արտահայտվել՝ Ուկրաինայում ամերիկացի զինվորներ չեն լինելու։ Բայց մենք շարունակելու ենք ակտիվ դեր խաղալ՝ փորձելով ապահովել, որ ուկրաինացիներն ունենան անվտանգության երաշխիքներ և այն վստահությունը, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք դադարեցնեն պատերազմն իրենց կողմից, և ռուսներն էլ զգան, որ կարող են պատերազմը ավարտին հասցնել իրենց կողմից», - ասել է նա:
Պատասխանելով հարցին, թե ինչպե՞ս կարող է ագրեսոր Ռուսաստանն ինքը ապահովել Ուկրաինայի անվտանգությունը, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ասել է, թե խոսքը ոչ թե ռուսական զինուժի մասնակցության, այլ բանակցություններում Մոսկվայի վճռորոշ դերի մասին է: Փոխարենը Ջեյ Դի Վենսը պնդել է, որ Եվրոպան կարող է ստանձնել այդ պատասխանատվությունը:
«Անվտանգության երաշխքիներ կարող են տալ բազմաթիվ երկրներ. եվրոպացիներն ակնհայտ մեծ դեր կունենան, աշխարհի այլ երկրներ նույնպես մեծ անելիք ունեն: Ռուսաստանը պետք է ներգրավվի, որովհետև նա է հիմնական դերակատարը, որ պետք է դադարեցնի սպանությունները», - նշել է Վենսը:
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հերթին ամերիկյան NBC-ին ասել է, որ Կիևին անվտանգության երաշխիքներ կարող են տալ միայն ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի անդամ հինգ պետությունները՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան: Լավրովը հնարավոր է համարել նաև, որ այս խմբին միանան Գերմանիան և Թուրքիան՝ պայմանով, որ Ուկրաինան լինի չեզոք, ոչ միջուկային պետություն, որը չի անդամակցի ռազմական որևէ դաշինքի:
«Ոչ ոք չպետք է ապահովի իր անվտանգությունը ուրիշների անվտանգության հաշվին, և ոչ մի կազմակերպություն եվրոպական տարածքում չի կարող հավակնել գերակայության ռազմական և քաղաքական հարցերում։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն անում է ճիշտ հակառակը», - պնդել է Լավրովը:
Լրացվում է