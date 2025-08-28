Մատչելիության հղումներ

Արմեն Գրիգորյանը կմեկնի Իրան

Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ԻԻՀ ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի հրավերով օգոստոսի 29-ին կմեկնի Թեհրան, հաղորդում է ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը:

Ըստ հաղորդագրության՝ այցի ընթացքում նախատեսված են աշխատանքային հանդիպումներ: Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում:

Նախորդ շաբաթ Հայաստանում էր Իրանի նախագահը: Վարչապետ Փաշինյանի հետ նեղ ու ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո Իրանի նախագահը հայտարարեց. «Իրանի դիրքորոշումը սահմանների անփոփոխության մասին է ու գտնում ենք, որ այդ փոփոխությունն աշխարահաքաղական մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ»: Իրանի ղեկավարը վերստին ընդգծեց՝ դեմ են, որ տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին:

