Օր 4-րդ. Դեռ ոչինչ չի վկայում, թե առաջիկայում պատերազմը կդադարեցվի

Պատերազմի չորրորդ օրը ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը և Իրանը շարունակում են փոխադարձ հարվածները՝ մեծացնելով հակամարտության աշխարհագրությունը և խնդիրներ առաջացնելով ողջ աշխարհում:
Այսօր Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Իրանի նախագահի նստավայրին և Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի շենքին։ Հարվածել են նաև ռազմական ուսումնական հաստատության և «ռեժիմի լրացուցիչ կարևոր ենթակառուցվածքներին»։
Ըստ Mehr գործակալության՝ Իրանի արևմտյան Համադան քաղաքում սպանվել է առնվազն հինգ, վիրավորվել՝ 25 խաղաղ բնակիչ:
Իրանի բանակի հաղորդմամբ՝ Քերման նահանգում գտնվող ռազմաբազային հասցված հարվածից 13 զինվոր է զոհվել: Ռազմաօդային ուժերի և նավատորմի հինգ անդամ էլ, ըստ ISNA գործակալության, զոհվել է Բուշեհր նահանգում: Պայթյուններ են լսվել նաև Սպահանում և Շիրազում:
Իրանում զոհերի թիվը հասել է 787-ի: Նրանցից 180-ը սպանվել են Մինաբ նահանգում օրիորդաց դպրոցի վրա հարձակումից: Աշակերտներից 165-ին այսօր են հուղարկավորել:
Թեհրանում հարձակման է ենթարկվել ռադիոյի և հեռուստատեսության պետական հեռարձակողի գլխավոր գրասենյակը, որը, ըստ Իսրայելի, «ահաբեկչական ռեժիմի կապի կենտրոն» է:
Reuters-ը կադրեր է հրապարակել, որոնք վկայում են, որ Նաթանզի ուրանի հարստացման ստորգետնյա օբյեկտի մուտքը հարձակման է ենթարկվել: Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունն այսօր հաստատել է այս տեղեկությունը:
Կարմիր մահիկի տվյալներով՝ Իրանի վրա առայսօր իրականացվել է 1039 հարձակում, տուժել է 153 քաղաք, ընդհանուր 504 վայր:
Իսրայելը նաև շարունակել է հարվածները Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին Լիբանանի ողջ տարածքում: Իրանի աջակցությունը վայելող շարժումն, իր հերթին, հայտնել է, թե անօդաչուներով իսրայելական երեք ռազմական օբյեկտի է հարվածել:
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ բանակն առաջ է շարժվում Լիբանանի հարավում, որպեսզի ռազմավարական լրացուցիչ տարածքներ գրավի՝ Իսրայելի սահմանային բնակավայրերի վրա կրակը կանխելու համար։
Դրանից հետո, ըստ Լիբանանի պետական լրատվական գործակալության, լիբանանյան բանակը սկսել է հետ քաշվել առաջնագծից։
Իրանն, իր հերթին, շարունակել է հարվածները Պարսից ծոցի երկրներում: Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ առնչվող Fars գործակալությունը հայտնել է, որ Իրանը ոչնչացրել է Բահրեյնում ամերիկյան ռազմաբազայի հրամանատարական գլխավոր շտաբը։ ԱՄՆ-ն դեռ չի մեկնաբանել սա:
Սաուդյան Արաբիայում երկու անօդաչու հարվածել են ԱՄՆ դեսպանատանը, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել: Կատարն էլ հայտնել է իրանական երկու կործանիչ խոցելու մասին: Քուվեյթում ԱՄՆ դեսպանատունն անորոշ ժամանակով փակվել է: Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ֆուջեյրա նավահանգստում անօդաչուի բեկորների ընկնելու հետևանքով հրդեհ են բռնկել: Պակիստանը հայտարարել է, որ իր օդային տարածքը մարտին մասամբ փակ կլինի:
Չնայած բանակցությունների նստելու բազմաթիվ կոչերին՝ դեռ ոչինչ չի վկայում, որ առաջիկայում պատերազմը կդադարեցվի: Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ բանակցել և հիմա կենտրոնացած է ինքնապաշտպանության վրա:
Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն զինամթերքի «անսահմանափակ պաշար» ունի պատերազմելու համար։
ԱՄՆ պետքարտուղարն էլ ասել է, որ Իրանին ամենածանր հարվածները դեռ առջևում են։ Մարկո Ռուբիոն շեշտել է՝ համատեղ գործողությունների նպատակն է ոչնչացնել Իրանի հրթիռային ծրագիրը: Ըստ ամերիկյան կողմի՝ Թեհրանը մտադիր է այնքան ուժեղացնել հրթիռային կարողությունները, որ ոչ ոք չհամարձակվի ընդդիմանալ իր միջուկային ծրագրին:
«Ահա թե ինչ էին նրանք փորձում անել՝ անձեռնմխելիության այնպիսի կարգավիճակ ձեռք բերել, երբ տարածաշրջանին կարող են այնքան մեծ վնաս պատճառել, որ ոչ ոք չկարողանա ոչինչ անել նրանց միջուկային ծրագրի կամ միջուկային ձգտումների հետ կապված», - պնդել է Ռուբիոն:
Իսրայելի վարչապետն էլ ասել է, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը մտադիր չեն «անվերջ պատերազմել», այն արագ կավարտվի: Բենյամին Նեթանյահուն Fox News-ին ասել է, թե հարվածները պայմաններ կստեղծեն, որ Իրանում փոխվի ռեժիմը, և գա «խաղաղության դարաշրջան»:
«Դա կարող է որոշ ժամանակ պահանջել, բայց ոչ տարիներ։ Սա անվերջ պատերազմ չէ։ Իրականում, սա հիմա գործադրվող ջանք է՝ հասնելու այն խաղաղությանը, որը բոլորս ենք տենչում ու աղոթում դրա համար: Կարծում եմ՝ միասին կհասնենք դրան», - հայտարարել է Նեթանյահուն:
Շաբաթ օրը բռնկված պատերազմն արդեն տնտեսական խնդիրներ է ստեղծում աշխարհում: Չինական խոշոր նավթավերամշակողներից մեկը փակել է մի արտադրամաս: Այն նավթը գնում էր Սաուդյան Արաբիայի Saudi Aramco-ից, որը անօդաչուի հարվածից հետո կասեցրել է գործունեությունը: Հնդկական ընկերություններն էլ կրճատել են գազի մատակարարումը ձեռնարկություններին, երբ Կատարը դադարեցրեց հեղուկ բնական գազի արտադրությունը։
Եվրոպական կենտրոնական բանկն էլ զգուշացնում է, որ Մերձավոր Արևելքից էներգակիրների մատակարարման նվազումը կարող է հանգեցնել կտրուկ գնաճի և եվրոյի գոտու արտադրական ծավալների կտրուկ անկման: