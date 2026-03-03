Bloomberg. «Քաթարն ու ԱՄԷ-ն փորձում են Իրանի շուրջ հրադադարի հասնել»

«Քաթարի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանությունները ակտիվ մասնավոր շփումներ են սկսել իրենց դաշնակիցների հետ՝ Իրանի շուրջ ռազմական գործողությունները հնարավորինս արագորեն դադարեցնելու նպատակով», - գրում է Bloomberg գործակալությունը՝ սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով։
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ Պարսից ծոցի երկու պետությունները, դաշնակիցների միջոցով, փորձում են համոզել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, որպեսզի Վաշինգտոնը Իրանի հետ որոշակի փոխզիջման գնա և կողմերի միջև հրադադար հաստատվի։
«Քաթարն ու ԱՄԷ-ն փորձում են մեծ կոալիցիա ձևավորել՝ շուտափույթ դիվանագիտական լուծումների հասնելու նպատակով։ Դա, ըստ արաբական միապետությունների ներկայացուցիչների, թույլ կտա կանխել տարածաշրջանային հետագա էսկալացիան, ինչպես նաև միջազգային շուկայում էներգակիրների երկարաժամկետ գնաճը», - գրում է Bloomberg-ը։