Տևական պատերազմը կարող է հանգեցնել կտրուկ գնաճի. ԵԿԲ

Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանից նավթի և գազի մատակարարումների շարունակական նվազումը Իրանի դեմ շարունակվող պատերազմի ֆոնին կարող է հանգեցնել կտրուկ գնաճի և եվրոգոտու արտադրական ծավալների կտրուկ անկման, Financial Times-ին ասել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի գլխավոր տնտեսագետ Ֆիլիպ Լեյնը։

Լեյնը նշել է, որ Մերձավոր Արևելքից եկող ցնցման մասշտաբը կախված կլինի «հակամարտության մասշտաբից և տևողությունից»։

Նա մեջբերել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի 2023-ին հրապարակված վերլուծությունը, որում նշվում է՝ եթե Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունը հանգեցնի «էներգիայի մատակարարումների մշտական անկման», ինչպես նաև «տարածաշրջանային տնտեսական գործունեության խափանման, ապա տեղի կունենա «էներգետիկ ոլորտի հետ կապված գնաճի զգալի աճ և արտադրության ծավալների կտրուկ անկում»:

