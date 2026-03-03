Տևական պատերազմը կարող է հանգեցնել կտրուկ գնաճի. ԵԿԲ

Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանից նավթի և գազի մատակարարումների շարունակական նվազումը Իրանի դեմ շարունակվող պատերազմի ֆոնին կարող է հանգեցնել կտրուկ գնաճի և եվրոգոտու արտադրական ծավալների կտրուկ անկման, Financial Times-ին ասել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի գլխավոր տնտեսագետ Ֆիլիպ Լեյնը։
Լեյնը նշել է, որ Մերձավոր Արևելքից եկող ցնցման մասշտաբը կախված կլինի «հակամարտության մասշտաբից և տևողությունից»։
Նա մեջբերել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի 2023-ին հրապարակված վերլուծությունը, որում նշվում է՝ եթե Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունը հանգեցնի «էներգիայի մատակարարումների մշտական անկման», ինչպես նաև «տարածաշրջանային տնտեսական գործունեության խափանման, ապա տեղի կունենա «էներգետիկ ոլորտի հետ կապված գնաճի զգալի աճ և արտադրության ծավալների կտրուկ անկում»: