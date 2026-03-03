Ռուբիոն զգուշացնում է՝ Իրանին «ամենածանր հարվածները» դեռ առջևում են

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն պաշտպանել է Վաշինգտոնի որոշումը՝ հարվածելու իրանական թիրախներին, այն որակելով որպես կանխարգելիչ քայլ և «անխուսափելի սպառնալիքի» պատասխան: Նա զգուշացրել է, որ «ամենածանր հարվածները դեռ սպասվում են ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից»։
«Անկասկած, անխուսափելի սպառնալիք կար», - Վաշինգտոնում լրագրողներին ասել է Ռուբիոն։
«Մենք գիտեինք, որ Իսրայելի գործողություն է լինելու։ Մենք գիտեինք, որ դա կհանգեցնի ամերիկյան ուժերի դեմ հարձակման», -նշել է նա՝ հավելելով. «Եթե մենք կանխարգելիչ կերպով չհետապնդեինք նրանց, նախքան նրանք կսկսեին այդ հարձակումները, մենք ավելի մեծ զոհեր կունենայինք։ Սա պետք է տեղի ունենար՝ անկախ ամեն ինչից»։
Ռուբիոյի հայտարարությանը ի պատասխան՝ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ասել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ն «մտել է Իսրայելի անունից ընտրովի պատերազմի մեջ»։