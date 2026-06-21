Զոհեր և վիրավորներ Ուկրաինայում ռուսների հարվածների հետևանքով

Գիշերը ռուսական բանակը Ուկրաինայի վրա երկու «Իսկանդեր-Մ»/С-400 բալիստիկ հրթիռ, երկու «Կինժալ» աէրոբալիստիկ հրթիռ և 105 անօդաչու թռչող սարք է արձակել, որոնցից 90-ը խոցվել են, հաղորդել են Ուկրաինայի ԶՈՒ ռազմաօդային ուժերը:
Կիևում և ամբողջ Ուկրաինայում օդային տագնապ է հայտարարվել «Կինժալ» հրթիռ կրող ռուսական ՄիԳ-31Կ օդանավի թռիչքի պատճառով:
Պոլտավայի վրա ռուսների գրոհի հետևանքով երեկ երեկոյան երկու մարդ է զոհվել, 14-ը վիրավորվել է, նրանց թվում՝ վեց երեխա:
Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսների գիշերային հարձակման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, ևս ինը վիրավորվել են:
Խարկովում ռուսական ուժերի անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է 12-հարկանի շենքի, տուժածներ չկան: Խարկովի մարզում ռուսական դրոնի՝ ավտոմեքենային հասցրած հարվածի հետևանքով մի կին է զոհվել, ևս 13-ը վիրավորվել են:
Ռուսների հարվածների հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան նաև Սումիի, Խերսոնի մարզերում: