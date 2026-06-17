Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական հարձակումից Ուկրաինայում չորս զոհ կա

Ուկրաինական Դոնեցկը ռուսական ավիահարվածներից հետո, արխիվ
Ուկրաինական Դոնեցկը ռուսական ավիահարվածներից հետո, արխիվ

Ուկրաինայի արևելյան և հարավարևելյան քաղաքների վրա ռուսական հարձակումների հետևանքով չորս մարդ է զոհվել, հրդեհվել է բնակելի տուն և առևտրի կենտրոն, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ նախօրեին ուշ երեկոյան հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։

Դոնեցկի դատախազության հողորդմամբ՝ Սլովյանսկ քաղաքում ռմբակոծություններից երեք մարդ է զոհվել, հինգը՝ վիրավորվել։

Ուկրաինայի հարավարևելյան Զապորոժիե քաղաքում տասնյակ անօդաչուների հարվածներից մեկ մարդ զոհվել է, որն իր մեքենայի մեջ էր։ Վիրավորվել է յոթ հոգի։

Տարածաշրջանի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը հայտնել է, որ հարվածների հետևանքով առանձնատուն և առևտրի կենտրոն է բռնկվել, վնասվել է ուսումնական հաստատություն։

Իսկ ռուսական կողմից հայտնել են, որ գիշերվա ընթացքում վնասազերծել են դեպի Մոսկվա ուղևորվող 10 անօդաչու։

Հաղորդվում է նաև, որ Նովոռոսիյսկ քաղաքը, որը խոշոր արտահանման նավահանգիստ է, անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման տակ է, քաղաքապետ Անդրեյ Կրավչենկոն, սակայն, մանրամասներ չի հաղորդել:


XS
SM
MD
LG