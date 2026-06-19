Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կրեմլը հայտնում է՝ Ուկրաինայի վրա հարվածները կշարունակվեն

Ռուսական հարվածների հետևանքները Ուկրաինայում, հունիսի 19,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները Ուկրաինայում, հունիսի 19,2026թ.

Կրեմլն այսօր հաստատել է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի խոշոր հարձակումը, որի հետևանքով մեկ օր առաջ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը հրդեհվել է: Հաղորդվում է, որ ձեռնարկվում են միջոցներ հետևանքները վերացնելու համար։

Հարցին, թե արդյոք նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեսել է այրվող նավթավերամշակման գործարանի կադրերը, Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, որ նրանք պետք է ստուգեն ուկրաինական քաղաքներից ստացված լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս ռուսական ուժերի հասցրած վնասները:

Պեսկովը շեշտել է, որ ռուսական հարվածները կշարունակվեն։

Այսօր հաղորդվել է, որ ռուսական ուժերը գիշերը հարվածել են Ուկրաինայի Սումիի, Խարկովի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերին, կա 3 զոհ, այդ թվում՝ երեխա:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ երեկ հայտարարեց, որ այդ օրն առավոտյան Մոսկվայի ուղղությամբ իրականացված զանգվածային օդային հարձակումը Կիևի Պեչորյան մայրավանքի դեմ ռուսական հարձակման պատասխանն էր և զգուշացրեց՝ եթե հարձակումները շարունակվեն, ապա «Մոսկվան կայրվի»։

XS
SM
MD
LG