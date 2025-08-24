Մատչելիության հղումներ

Զելենսկին վստահեցնում է՝ Ուկրաինան «չի պարտվի» Ռուսաստանի դեմ պատերազմում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ է ունենում Կիևում հանդիսավոր արարողության ժամանակ, 23-ը օգոստոսի, 2025թ.
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ է ունենում Կիևում հանդիսավոր արարողության ժամանակ, 23-ը օգոստոսի, 2025թ.

Ուկրաինայի Անկախության օրվա առթիվ իր հեռուստաուղերձում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իր երկիրը «չի պարտվի» Ռուսաստանի դեմ պատերազմում:

«Ուկրաինան դեռ չի հաղթել, բայց անկասկած չի պարտվելու», - վստահեցրել է Ուկրաինայի նախագահը այսօր հեռարձակված ուղերձում:

Զելենսկին ասել է, որ չնայած երկրի առանձին մասեր այժմ օկուպացված են ռուսական ուժերի կողմից, կա «մե՛կ Ուկրաինա»: «Մենք պետք է միասին լինենք ինչպես մեկ ընտանիք», - ընդգծել է նա:

Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ բանակցություններին` Զելենսկին հայտարարել է, որ «Ուկրաինան երբեք այլևս չի ընդունի նվաստացումը, որը ռուսներն անվանում են «փոխզիջում»: «Մեզ պետք է արդար խաղաղություն, որում մեր ապագան մենք ենք որոշելու», - հավելել է Ուկրաինայի նախագահը:

Ուկրաինան այսօր նշում է Խորհրդային Միությունից անկախանալու 34-ամյակը:

