Թրամփը երկու շաբաթում կորոշի հետագա քայլերը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է, թե առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում կհստակեցնի իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հարցում և կրկին զգուշացրել է, որ այն կարող է ներառել Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ:
Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ ցանկանում է տեսնել՝ արդյոք նախ կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները:
«Կարծում եմ՝ կիմանամ: Կարծում եմ՝ կիմանամ Ռուսաստանի դիրքորոշումը և, անկեղծորեն ասած, Ուկրաինայինը: Դա կտևի երկու շաբաթ», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը՝ պատասխանելով հարցին, թե ինչ է անելու երկու շաբաթից՝ բանակցությունների վիճակը գնահատելու համար:
«Այդժամ ես որոշում կկայացնեմ, թե ինչ ենք անելու, և դա շատ կարևոր որոշում է լինելու՝ արդյոք զանգվածային պատժամիջոցնե՞ր են, զանգվածային մաքսատուրքե՛ր, թե՞ երկուսն էլ: Կամ էլ ես ոչինչ չեմ անի ու կասեմ. - «Սա ձե՛ր պատերազմն է», - ընդգծել է Թրամփը: